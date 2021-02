Accesul in Bulgaria pentru persoanele obligate la test PCR negativ se face doar prin anumite puncte de frontiera

Potrivit unui comunicat al MAE, persoanele care se incadreaza in exceptiile de la masura prezentarii testului molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 pot intra pe teritoriul Republicii Bulgaria dinspre Romania prin toate punctele de trecere a frontierei.In context, MAE reaminteste ca sunt exceptate de la masura obligatorie a prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 urmatoarele categorii de persoane: persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Bulgaria; soferii de autobuz, angajati in transportul international de pasageri; soferii autocamioanelor care efectueaza transport international de marfuri; membrii echipajelor navale; membrii echipajelor aeriene care efectueaza zboruri de la si catre aeroporturi publice pe teritoriul Republicii Bulgaria si personalul tehnic asimilat; lucratorii transfrontalieri.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: 0035929712858 si 0035929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: 00359879440758.MAE reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate, inclusiv prin consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro/node/51904 https://sofia.mae.ro si www.mae.ro Bulgaria inregistreaza de la inceputul acestei saptamani o noua crestere a numarului cazurilor de COVID-19. Aceasta tara a relaxat incepand de luni unele masuri antiepidemice, permitand redeschiderea mall-urilor si a salilor de fitness. Scolile si-au reluat de asemenea activitatea, dar cu unele restrictii."Masurile au fost relaxate inainte sa fi primit informatii despre numarul in crestere al noilor infectii", explica seful directiei regionale de sanatate, Dancho Pencev.