Aproape 300 de romani au fost repatriati. Printre ei, medici rezidenti, turisti veniti din SUA, studenti si persoane fara adapost

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19", MAE informeaza ca, sambata seara, a fost facilitata revenirea in tara a 140 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Frantei si a 137 cetateni romani din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Printre cetatenii romani repatriati din Franta se regasesc studenti Erasmus, persoane ale caror contracte de munca au fost reziliate, turisti aflati in tranzit din Statele Unite ale Americii si medici rezidenti care si-au desfasurat stagiul in acest stat, informeaza MAE.De asemenea, cetatenii romani repatriati din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt studenti, persoane spitalizate care au beneficiat de sprijinul autoritatilor britanice pentru repatriere, persoane fara adapost, lucratori sezonieri din Insula Jersey, pentru care cei doi consuli onorifici ai Romaniei din St. Helier si Southhampton si autoritatile locale au intreprins demersuri de facilitare a repatrierii, mai arata MAE.Totodata, transmite ministerul, au revenit in Romania patru cetateni straini rezidenti, respectiv doi cetateni francezi, un cetatean canadian, membru de familie al unui cetatean roman, si un cetatean britanic.Repatrierea a fost asigurata cu doua curse aeriene speciale operate de TAROM, pe rutele Bucuresti-Paris-Bucuresti si Bucuresti-Londra-Bucuresti.Nu in ultimul rand, prin intermediul cursei aeriene pe ruta Bucuresti-Paris a fost facilitata repatrierea a 76 cetateni francezi, care se aflau pe teritoriul Romaniei.