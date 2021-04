Avertisment MAE pentru romanii care calatoresc in Grecia: Fenomene meteo puternice, cu o concentratie ridicata de praf saharian

Fenomenele meteorlogice vizate sunt:- precipitatii abundente in vest, centru si nord cu extindere pe intreg teritoriul national in ziua de 24 aprilie 2021. Treptat, fenomenele extreme vor scadea in intensitate in cursul zilei de duminica, 25 aprilie 2021 si se vor manifesta preponderent in zonele de est si de sud;- precipitatiile abundente vor afecta, incepand din data de 24 aprilie 2021, Macedonia de Vest si Centrala, Tesalia, insulele Sporade, estul regiunii Sterea si treptat Evia;- se vor semnala intensificari puternice ale vantului din directiiile est, sud-est in Marea Ionica Centrala si de Sud, iar de sambata, 24 aprilie 2021 si, mai ales duminica, 25 aprilie 2021, se va amplifica semnificativ vantul din directia nord in Marea Egee;- nivelul concentratiei de praf provenit din zona Sahara va creste in zonele centrale si de sud.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena: + 306978996222 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic:+306946049076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro,https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.