Belgia a inclus Romania pe lista portocalie. Autoritatile recomanda vigilenta crescuta privind aparitia simptomelor COVID

Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca, in cursul zilei de 12 iulie, autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei, masuri care au intrat deja in vigoare incepand de duminica, imediat dupa momentul publicarii acestora."Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta a persoanelor care doresc sa intre in Regatul Belgiei, pe trei categorii: zona verde - fara masuri speciale, zona portocalie - autoritatile belgiene pot stabili masuri specifice (la acest moment se recomanda vigilenta crescuta) si zona rosie - carantina obligatorie si testare la intrarea pe teritoriul Belgiei. Conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile belgiene, Romania a fost inclusa pe lista statelor din zona portocalie. Astfel, cetatenilor care intra din Romania in Regatul Belgiei in scop turistic (calatorie neesentiala), incepand cu data de 13 iulie a.c., li se recomanda vigilenta crescuta privind prevenirea si aparitia unor simptome asociate infectiei cu COVID-19", a transmis MAE.Totodata, MAE recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoreasca in Belgia consultarea informatiilor publicate pe site-ul autoritatilor belgiene - https://diplomatie.belgium.be/en.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca romanii pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Bruxelles +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 345 0040 si +32 (0) 2 344 1658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice +32 (0) 2 344 0854.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51902, http://bruxelles.mae.ro/ si https://www.mae.ro/.