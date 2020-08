Bogdan Aurescu, mesaj pentru libanezii afectati de explozia din Beirut: "Societatea romaneasca este alaturi de ei in aceste clipe grele"

Aproximativ opt tone de materiale medicale sunt trimise in Liban, sambata, cu doua aeronave care pleaca de la Baza 90 Otopeni.In cadrul ceremoniei oeganizate cu ocazia plecarii ajutoarelor, la care a participat si ambasadorul Libanului in Romania, secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca sunt materiale sanitare si medicamente care au fost achizitionate sau repartizate din rezervele statului si care vor ajunge ala cei care au nevoie de ele."Intr-o situatie ca cea prin care a trecut Libanul nu se poate sa ramana cineva singur. Este o situatie care depaseste capacitatea majoritatii tarilor din lume si este normal sa existe solidaritate. Lucrul pe care-l facem nu este decat un foarte mic gest pe langa ceea ce trebuie sa facem, incusiv in viitor, pentru a sprijini Libanul sa-si revina din acest dezastru", a declarat Arafat.La randul sau, ministrul Bogdan Aurescu a transmis din nou condoleante poporului libanez si un mesaj de sustinere."Gandurile noastre si intreaga noastra compasiune se indreapta catre locuitorii din Beirut afectati de aceasta tragedie. Permiteti-mi sa adresez, in numele Guvernului Romaniei, condoleante familiilor indoliate si urari de insanatosire grabnica celor raniti in urma acestor evenimente tragice, iar cetatenilor libanezi care traaiesc in Romania, dar care au rude in Liban, poate chiar la Beirut, le transmit ca societatea romaneasca este alaturi de ei in aceste clipe grele. In contextul luptei impotriva pandemiei, am invatat ca cel mai important lucru este solidaritatea", a afirmat Aurescu.Tara noastra s-a numarat printre statele care au primit cerere de acordare a asistentei internationale din partea guvernului libanez, prin activarea Mecanismului European de Protectie Civila.Guvernul Romaniei, societatea civila si reprezentantii diasporei libaneze au raspuns imediat apelului solicitat iar prin eforturi comune, o cantitate relevanta de echipamente medicale urmeaza a fi donate catre statul libanez.Fortele Aeriene Romane s-au implicat in acest demers si au pus la dispozitie doua aeronave (C-130 Hercules si C-27J Spartan) care sa asigure transportul materialelor medicale indispensabile trantamentelor destinate victimelor.De asemenea, doua cadre ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta vor insoti echipajul care va asigura transportul aerian si vor asigura predarea materialelor medicale catre autoritatile responsabile din Liban.Explozia din portul Beirut a omorat 150 de oameni, a ranit cateva mii si a lasat fara locuinte zeci de mii de oameni.