Bogdan Aurescu participa la reuniunea ministrilor de Externe din statele UE. Situatia din Belarus si relatiile UE-China, pe agenda discutiilor

Inaintea reuniunii, ministrul Aurescu va participa alaturi de ceilalti ministri UE la un mic dejun de lucru cu Svetlana Tihanovskaia, lider al opozitiei belaruse.Potrivit unui comunicat de presa al MAE remis AGERPRES, in cadrul reuniunii, ministrii de Externe si Inaltul Reprezentant Josep Borrell vor trece in revista, din perspectiva ultimelor evolutii, o serie de subiecte de actualitate, precum situatia din Mediterana de Est, situatia din Liban, relatiile UE - China si situatia din Hong Kong, relatiile UE - Rusia si situatia din Venezuela.Totodata, pe agenda de discutii figureaza situatia din Libia, relatiile UE - Uniunea Africana si evolutiile din Belarus, precum si o dezbatere strategica, in cadrul unui dejun de lucru, pe tema viitorului parteneriatelor UE cu statele din vecinatatea sudica, a precizat sursa citata.Conform MAE, in ceea ce priveste situatia din Libia, Aurescu va pune accentul pe fereastra de oportunitate creata de recenta semnare a armistitiului intre partile aflate in conflict , precum si de evolutiile politice de ultima ora. Romania sustine necesitatea unor discutii politice de substanta, care sa conduca la o solutie pasnica si durabila, se evidentiaza in comunicat.Ministrul Aurescu va prezenta perspectiva Romaniei cu privire la modalitatile de eficientizare a cooperarii UE cu Uniunea Africana si necesitatea de identificare a prioritatilor pe care UE doreste sa le sprijine in continuare, tinand cont si de impactul pandemiei de COVID-19."In ceea ce priveste situatia din Belarus, vor fi discutate evolutiile recente si se va evalua necesarul de sprijin financiar al UE si al statelor membre. Accentul va fi pus pe necesitatea de a adopta cat mai curand sanctiunile UE impotriva celor vinovati de falsificarea alegerilor prezidentiale si reprimarea violenta a protestelor din aceasta tara, asa cum s-a convenit la reuniunea informala Gymnich de la Berlin (27 - 28 august). Ministrul Bogdan Aurescu va reitera sprijinul Romaniei pentru democratizarea Belarusului si pentru societatea civila, punctand necesitatea ca sustinerea venita din partea UE si a statelor membre sa fie cat mai bine adaptata la necesitatile actuale ale societatii belaruse, pentru a contribui la un impact cat mai concret pe acest palier", se mai arata in comunicat.