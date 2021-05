De la ce a pornit bataia dintre romani pe aeroporul din Londra. Reactia MAE, dupa ce 17 persoane au fost restinute

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Londra s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media referitoare la un incident, produs la data de 14 mai 2021, pe Aeroportul Luton, in care au fost implicati mai multi cetateni romani si a intreprins demersuri pe langa autoritatile britanice pentru a obtine informatii suplimentare. Potrivit datelor comunicate de autoritatile britanice reprezentantilor misiunii diplomatice, incidentul in care au fost implicati mai multi cetateni romani a fost generat de o disputa intre membrii aceleiasi familii. In urma acestuia, autoritatile britanice au retinut 17 persoane implicate, iar patru persoane au fost transportate la o unitate medicala din zona pentru ingrijiri, fara a fi necesara internarea acestora", a transmis MAE.De asemenea, 12 persoane dintre cele retinute au fost prezentate autoritatilor judiciare britanice."Pana la acest moment, la nivelul Ambasadei Romaniei la Londra nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest incident", precizeaza MAE, adaugand ca Ambasada Romaniei la Londra continua dialogul cu autoritatile britanice, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale.Incidentul a fost relatat de Independent, care subliniaza ca imaginile difuzate pe retelele sociale arata ca erau pete de sange pe podea.De asemenea, un purtator de cuvant al aeroportului a declarat pentru The Independent: "Suntem socati si intristati de acest incident"."Avem zero toleranta fata de violenta si continuam sa acordam sprijin politiei in ancheta . Cerem scuze pasagerilor afectati", au mai transmis reprezentantii aeroportului.Sindicatul Europol a postat pe pagina sa de Facebook imagini din timpul bataii, insotite de un comentariu ironic: "Romanii din Londra au furat startul la "relaxare" pe aeroportul din Luton chiar inainte de a pleca spre Romania".MAE aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Londra: +44 20 76027328; +44 20 7602 9833; +44 20 7603 6694; +44 20 76025193; +44 20 7603 0572; +44 20 7602 2065, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Londra: +44 7738716335.