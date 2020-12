Harta interactiva a sectiilor de votare din strainatate si un call center pentru alegatorii romani din afara tarii, lansate de MAE

De asemenea, este disponibil un call center la care alegatorii romani din afara tarii pot obtine informatii utile despre alegerile parlamentare."In vederea asigurarii unei informari corecte a cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate cu privire la exercitarea dreptului de vot pentru alegerile parlamentare din acest an, Ministerul Afacerilor Externe a lansat astazi, 3 decembrie 2020, pe pagina sa de internet, in cadrul sectiunii dedicate acestui proces electoral, o harta interactiva a sectiilor de votare din strainatate", arata MAE, intr-un comunicat de presa. Harta le permite romanilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate sa identifice sectiile de votare din apropiere si sa-si planifice participarea la alegerile parlamentare astfel incat sa poata fi evitat riscul de producere a unor aglomerari la unele sectii de votare. De asemenea, in cazul unor relocari de sectii de votare, din motive obiective generate de situatia pandemica, harta interactiva va fi actualizata pentru a pune la dispozitie informatii in timp real.Totodata, alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate au la dispozitie o linie telefonica pentru obtinerea de informatii utile privind organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare: 004 021 431 2065. Linia telefonica, cu tarif normal, este disponibila 24 din 24 de ore in perioada 3 decembrie 2020 (incepand cu ora 08.00) - 7 decembrie 2020 (pana la ora 20.00, ora Romaniei)."Harta interactiva si linia telefonica dedicata alegatorilor romani din strainatate fac parte din campania de informare derulata de MAE, care are ca obiectiv asigurarea informatiilor necesare alegatorilor romani din strainatate pentru exercitarea in conditii optime a dreptului constitutional de vot, inclusiv cu privire la respectarea masurilor de siguranta sanitara pentru prevenirea contaminarii si limitarea riscului de imbolnavire cu noul coronavirus ", mentioneaza MAE.Totodata, ministerul aminteste ca a pus la dispozitia alegatorilor romani din strainatate Ghidul alegatorului roman la sectiile de votare din strainatate, care contine informatii privind conditiile de exercitare a dreptului de vot la sectie, documentele necesare votarii, procedura de votare, orarul sectiilor de votare si masurile specifice de siguranta sanitara adoptate in contextul pandemiei de COVID-19, precum si o rubrica de Intrebari frecvente.In ceea ce priveste votul la sectie, MAE reaminteste ca romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii pot vota la oricare dintre cele 748 de sectii organizate in strainatate pe parcursul a doua zile - sambata, 5 decembrie, si duminica, 6 decembrie.