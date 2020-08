MAE: 16 romani care lucreaza la o ferma din landul Renania - confirmati ca infectati cu noul coronavirus

O notificare in acest sens a fost facuta catre Consulatul General al Romaniei la Bonn de catre un cetatean roman care lucreaza in locul respectiv, precizeaza sursa citata.In acest context, oficiul consular a efectuat, in regim de urgenta, demersuri pe langa angajator pentru a obtine informatii suplimentare.Potrivit datelor comunicate de catre angajator, MAE precizeaza ca, intr-o prima etapa a procesului de testare a angajatilor, 16 cetateni romani de la ferma in cauza au fost depistati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Toate persoanele infectate sunt asimptomatice si monitorizate de catre un medic, situatia de la ferma fiind in atentia autoritatilor sanitare locale. De asemenea, acestora li se asigura alimente si produse de stricta necesitate de catre angajatorul german.Reprezentantii fermei au precizat ca intreg personalul va fi testat, in mod etapizat, iar activitatea va continua, in conditii de carantina, cu respectarea masurilor de protectie sanitara dispuse in contextul pandemiei.Pana la acest moment, la nivelul Consulatului General al Romaniei la Bonn nu au fost primite solicitari de asistenta consulara din partea cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea la ferma respectiva.Consulatul General al Romaniei la Bonn continua dialogul cu angajatorul, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile germane in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Bonn: 0049 228 68 38 135; 0049 228 68 38 211; 0049 228 68 38 244; 0049 228 68 38 254, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta, sau la numarul de telefon de urgenta al consulatului: 0049 (0) 1735757585.