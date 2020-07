MAE: 28 de romani care lucreaza la o ferma din Herefordshire, Marea Britanie, au fost testati pozitiv pentru COVID-19

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Londra s-a autosesizat ca urmare a informatiilor aparute in presa locala cu privire la testarea pozitiva a 73 de lucratori care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme din Herefordshire si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, Departamentul pentru Sanatate Publica si pe langa angajator pentru a obtine mai multe informatii cu privire la cetatenia, identitatea si starea de sanatate a persoanelor in cauza. Totodata, Biroul Atasatului pe Probleme de Munca si Sociale a sesizat Autoritatea pentru Sanatate si Siguranta la locul de munca si Autoritatea pentru Inspectie si Combatere a Abuzurilor in Munca, solicitand date suplimentare cu privire la situatia persoanelor mentionate si masurile aplicabile in acest context", arata reprezentantii MAE intr-un comunicat de presa remis marti News.ro.Ministerul precizeaza ca "potrivit informatiilor preliminare obtinute in cursul serii de ieri, 13 iulie, a.c., din partea reprezentantilor agentiei de plasare a fortei de munca, la ferma in cauza isi desfasoara activitatea aproximativ 100 de cetateni romani, iar 28 dintre acestia au fost testati pozitiv pentru infectia cu COVID-19. Cetatenii romani sunt asimptomatici, starea de sanatate este buna, beneficiind de monitorizare zilnica de catre Serviciul de Sanatate Publica".Potrivit datelor comunicate ambasadei de catre reprezentantii companiei britanice prin intermediul careia unii dintre cetatenii romani isi desfasoara activitatea la ferma respectiva, lucratorii au fost plasati in izolare, fiindu-le asigurate alimente si alte bunuri necesare. Lucratorii plasati in izolare au fost scutiti de la plata chiriei in aceasta perioada."Totodata, la ferma in cauza sunt prezenti reprezentanti ai autoritatilor locale britanice, inclusiv traducatori. De asemenea, MAE precizeaza ca, la acest moment, niciun lucrator nu mai desfasoara activitati in cadrul fermei. Ambasada Romaniei la Londra continua dialogul cu autoritatile locale si este pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile britanice in contextul pandemiei de COVID-19", conform sursei citate.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Londra: +44 20 76027328, +44 20 7602 9833, +44 20 7603 6694, +44 20 76025193, +44 20 7603 0572, +44 20 7602 2065, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: +44 7738716335.