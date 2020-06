MAE a reusit sa aduca acasa 620 de romani blocati de COVID-19 prin lume

Ziare.

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 31 mai, a fost facilitata revenirea in tara a(pe ruta Bucuresti-Amsterdam-Bucuresti), a(pe ruta Bucuresti-Paris-Bucuresti) si a(pe ruta Bucuresti-Madrid-Bucuresti, respectiv Bucuresti-Barcelona-Bucuresti), ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ale Ministerului Afacerilor Interne.Repatrierea a fost asigurata prin intermediul a patru curse aeriene operate de compania Tarom", potrivit unui comunicat.Printre cetatenii romani repatriati se regasesc persoane aflate in tranzit din Statele Unite ale Americii sau Canada, medici, studenti, membri de familie ai unor cetateni romani, precum si persoane care se aflau in imposibilitatea de a-si prelungi sederea pe teritoriul statelor respective din diverse motive.De asemenea, demersurile autoritatilor romane au permis deplasarea catre statul de domiciliu/resedinta pentru 39 de cetateni straini, respectiv cate un cetatean elen, rus, bulgar, suedez, italian, marocan, mexican, albanez, doi cetateni ai Republicii Moldova, sase cetateni spanioli, sase cetateni olandezi si 17 cetateni francezi.Ministerul Afacerilor Externe subliniaza importanta verificarii cu atentie, anterior oricaror deplasari, a informatiilor postate pe site-ul MAE privind sfaturile si alertele de calatorie, precum si a informatiilor de interes publicate pe paginile de internet ale misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate.