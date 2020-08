MAE a transmis o atentionare de calatorie pentru romanii care vor sa mearga in Belarus: "Sa amane calatoriile neesentiale

"In consecinta, se recomanda cetatenilor romani sa amane calatoriile neesentiale, iar celor care sunt prezenti in Republica Belarus in perioada urmatoare sa urmareasca regulat anunturile mass-media pentru a se informa cu privire la evolutiile locale, sa manifeste prudenta si sa isi programeze calatoriile pe teritoriul tarii in consecinta", precizeaza MAE De asemenea, conform MAE, exista posibilitatea inaspririi controalelor la punctele de frontiera terestre si aeroportuare ale Republicii Belarus si multiplicarea cazurilor de interzicere a accesului persoanelor care nu pot justifica in mod intemeiat scopul calatoriei, inclusiv a jurnalistilor straini fara o acreditare oficiala.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Minsk: +375 (17) 2927499 si +375 (17) 2927399, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Belarus +375291060090.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://minsk.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.mae.ro