MAE anunta ca 16 romani sunt infectati cu COVID-19 la o ferma din Spania. Alti 24 sunt in autoizolare

Conform unui comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ambasadei Romaniei la Madrid s-a deplasat, in cursul zilei de luni, la aceasta ferma pentru a discuta cu angajatorul, autoritatile locale, precum si cu cetatenii romani.Potrivit informatiilor obtinute de catre ambasada de la reprezentantul fermei, 16 cetateni romani au fost depistati pozitiv cu COVID-19, acestia aflandu-se, in prezent, in autoizolare in locuinte puse la dispozitie de angajator. Starea de sanatate a persoanelor infectate este buna, acestea fiind asimptomatice sau prezentand simptome usoare.Alti 24 de cetateni romani, contacti directi ai persoanelor infectate, au fost plasati in autoizolare. Compania va acoperi drepturile salariale pe perioada autoizolarii. Totodata, compania ofera persoanelor infectate si celor aflate in autoizolare sprijinul necesar in vederea achizitionarii alimentelor si altor produse de baza bisaptamanal, existand un serviciu de furnizare de astfel de produse."Reprezentantii fermei au mentionat faptul ca se efectueaza testari saptamanale aleatorii in randul lucratorilor, iar activitatea va continua cu respectarea conditiilor sanitare. De asemenea, ferma dispune de un centru medical intern care ofera asistenta medicala angajatilor. Din contactul cu autoritatile locale, a reiesit ca focarul se afla in atentia Directiei teritoriale sanitare Avila, care monitorizeaza evolutia epidemiologica din cadrul fermei", mentioneaza MAE Ambasada Romaniei la Madrid continua dialogul cu autoritatile spaniole si mentine contactul cu angajatorul si cetatenii romani, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Madrid: 0034 642.525.590; 0034 642.525.490; 0034917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate de operatorii Call Center in regim de urgenta, sau la numarul de telefon de urgenta al ambasadei: 0034 669.362.202.