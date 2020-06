MAE anunta ca 41 de romani din Germania, confirmati cu coronavirus, au incheiat perioada de carantina. Majoritatea si-au reluat activitatea

Ziare.

"In continuarea informatiilor cu privire la cazurile de infectare cu virusul COVID-19 inregistrate in randul lucratorilor din cadrul unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu cele mai recente informatii obtinute de catre reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Munchen de la autoritatile locale, toti cei 41 de cetateni romani care au fost testati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 au incheiat perioada de carantina. De asemenea, conform informatiilor furnizate de catre compania angajatoare, o parte dintre cetatenii romani au revenit in tara, insa majoritatea si-au reluat activitatea in localitatea Straubing-Bogen", a transmis, miercuri, MAE.Ministerul a precizat ca lucratorul roman care era internat intr-o unitate medicala a fost externat, iar testele efectuate ulterior au evidentiat faptul ca suferea de alte afectiuni, nefiind infectat cu COVID-19.MAE precizeaza ca la nivelul Consulatului General al Romaniei la Munchen nu au fost primite solicitari de asistenta consulara din partea cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea la aceasta companie.Cetatenii romani care se afla in Republica Federala Germania si care au nevoie de asistenta consulara pot contacta:- Ambasada Romaniei la Berlin la urmatoarele numere de telefon: + 49 30 21239555; +49 30 21239514; +49 30 21239516; +49 160 157 9938 (telefon de urgenta);- sau unul dintre oficiile consulare ale Romaniei din Germania:* Consulatul General al Romaniei la Bonn: +49 228 68 38 135; +49 228 68 38 211; +49 228 68 38 244; +49 228 68 38 254; +49 (0) 1735757585 (telefon de urgenta);* Consulatul General al Romaniei la Munchen: 0049 (0) 1631927011; 0049 (0) 1602087789;* Consulatul General al Romaniei la Stuttgart: (00 49) (0) 711 664 86 11; (00 49) (0) 711 664 86 12; (00 49) (0) 711 664 86 13; (00 49) (0) 711 664 86 14; (00 49) (0) 711 664 86 15, (0049) (0) 1716813450 (telefon de urgenta).In 6 iunie, MAE anunta ca 41 de romani care lucrau la o companie de prelucrarea carnii din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria au fost infectati cu coronavirus.