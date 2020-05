MAE anunta ca 71 de romani sunt blocati pe o nava in Mexic si ca se asteapta procedurile de repatriere

Ziare.

Astfel, MAE a transmis ca la bordul navei Koningsdam au fost imbarcati membrii echipajelor mai multor nave de croaziera aflate in zona (inclusiv nava de croaziera Seabourn), printre care se afla si 71 de cetateni romani."De asemenea, reprezentantul companiei care detine navele de croaziera a confirmat misiunii diplomatice ca procedura de obtinere a aprobarilor pentru debarcare si repatriere a persoanelor aflate la bordul navei este in derulare, autoritatile locale solicitand date cu privire la starea de sanatate a persoanelor aflate la bord si planul de repatriere pentru toti cetatenii straini aflati la bord", a transmis ministerul intr-un comunicat remis Ziare.com.MAE precizeaza ca pana la acest moment, autoritatile mexicane au permis debarcarea a 20 de persoane, cetateni mexicani si straini rezidenti in Mexic, printre care si un cetatean roman.MAE mentioneaza ca repatrierea cetatenilor romani aflati la bordul unor nave de croaziera sau de marfa, ale caror contracte de munca sunt in derulare (nefinalizate) intra in responsabilitatea angajatorilor, demersurile de repatriere fiind realizate de catre companiile angajatoare, in conformitate cu dispozitiile contractului de munca si in stricta concordanta cu masurile adoptate de autoritatile competente in contextul pandemiei de COVID-19.A.G.