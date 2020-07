MAE atentioneaza ca grecii pot modifica fara preaviz conditiile de intrare in tara lor

Totodata, MAE mentioneaza ca autoritatile elene competente pot modifica fara preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 ce vor fi inregistrate pe parcurs.MAE mai precizeaza, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca in cursul diminetii de luni, blocajele au fost determinate si de decizia autoritatilor elene de a nu mai permite intrarea pe teritoriul Greciei a cetatenilor sarbi.Potrivit informatiilor comunicate de reprezentantul Consulatului General al Romaniei la Salonic, aflat la fata locului, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde, la acest moment, pe o lungime de sub 3 kilometri, timpul de asteptare fiind de aproximativ 1 ora si 30 de minute. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operationale si trei puncte de testare pentru infectia cu COVID-19. Durata procedurilor efective de verificare a documentelor si efectuarea testarii este de aproximativ 3 - 4 minute.Ca si in zilele anterioare, reprezentanti ai Consulatului de la Salonic sunt prezenti in punctul de trecere a frontierei pentru a se asigura ca cetatenii romani primesc asistenta consulara, daca este cazul, arata MAE.Totodata, pentru a evita timpi suplimentari de asteptare la frontiera, Ministerul Afacerilor Externe subliniaza ca este important ca cetatenii romani sa completeze formularul electronic (Passenger Locator Form) disponibil la adresa https://travel.gov.gr, cu cel putin 48 de ore anterior deplasarii, si sa obtina in timp util codul de confirmare a inregistrarii, care va trebui prezentat la frontiera, in format digital sau tiparit.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani, care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro/node/51914, http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.