Ministerul Afacerilor Externe: "Criza umanitara inregistreaza un record negativ, la nivel global"

"Comunitatea internationala comemoreaza actorii umanitari care si-au pierdut viata sau care au fost raniti in timpul misiunilor de asistenta si aduce un omagiu personalului umanitar care continua sa ofere sprijin vital persoanelor aflate in situatii vulnerabile.La nivel global, ne confruntam cu un record negativ de crize umanitare, astfel incat oferirea de asistenta este atat un imperativ moral pentru Romania, cat si o materializare a principiilor fundamentale asumate in cadrul organizatiilor internationale (in special Organizatia Natiunilor Unite si Uniunea Europeana)", a precizat MAE , intr-un comunicat de presa transmis miercuri.Potrivit MAE, in acest an, care marcheaza cea de-a 11-a aniversare a Zilei Mondiale Umanitare, campania aduce in prim-plan "eroii din viata reala" si motivatia acestora de a continua sa actioneze "chiar si in contextul uneia din cele mai semnificative provocari la adresa asistentei umanitare", pandemia de COVID-19."In coordonare cu statele membre ale UE, tara noastra s-a alaturat eforturilor globale de raspuns la efectele situatiei epidemiologice, inclusiv din perspectiva umanitara. Pe langa sprijinul material, Romania va continua sa promoveze, la nivel diplomatic, accesul neingradit al personalului umanitar pe teren, in acord cu principiile de baza ale domeniului: umanitate, neutralitate, impartialitate, independenta", a transmis ministerul.Ziua Mondiala Umanitara este o initiativa formalizata de Adunarea Generala a ONU in 2009, in memoria atacului cu bomba din Irak, de la 19 august 2003, in care si-au pierdut viata 22 de persoane, printre care coordonatorul rezident al ONU pentru afaceri umanitare. Aceasta data a devenit o expresie a gratitudinii comunitatii internationale in raport cu sacrificiile pe care personalul umanitar este dispus sa si le asume.