MAE despre masurile adoptate de Guvernul Ungariei: "Au fost solicitate clarificari cu privire la impactul asupra romanilor"

"Pe fondul informatiilor aparute in spatiul public referitoare la unele decizii ale Guvernului Ungariei cu privire la adoptarea de noi masuri pentru gestionarea pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au fost deja solicitate, prin Ambasada Romaniei la Budapesta, clarificari cu privire la continutul deciziilor amintite si impactul acestora asupra cetatenilor romani care calatoresc in Ungaria si respectiv prin Ungaria, ca stat de tranzit, catre alte state europene, precum si in privinta cetatenilor romani, lucratori transfrontalieri", precizeaza MAE.In egala masura, a fost transmisa si solicitarea ca autoritatile romane sa fie informate cat mai rapid asupra modului de implementare a deciziilor respective, adauga MAE.Ungaria isi va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu noul coronavirus , iar ungurii care se intorc in tara din strainatate vor trebui sa intre in carantina la domiciliu, a anuntat vineri seful de cabinet al premierului Viktor Orban , citat de Reuters, AFP si MTI.Potrivit sursei citate, de la 1 septembrie strainii vor putea intra in tara doar in cazuri justificate. Exceptie de la regula vor face convoaiele militare, tranzitul umanitar si calatoriile de afaceri sau umanitare. Detaliile acestor masuri si exceptiile la aplicarea masurii vor fi definitivate sambata dimineata, in cadrul unei reuniuni la care va participa si Viktor Orban.Seful de cabinet al lui Orban a mai spus ca aceste reguli pentru combaterea pandemiei de COVID-19 vor fi in vigoare cel putin o luna.