MAE: Din 25 decembrie, persoanele care nu au resedinta in Belgia, la sosirea din zona rosie, trebuie sa prezinte test PCR negativ la COVID-19, facut cu cel mult 48 de ore inainte

In functie de raspunsurile din formular, calatorii pot primi un mesaj SMS prin care sunt informati cu privire la obligativitatea carantinarii pentru o perioada de 7 zile si a testarii dupa respectarea celor 7 zile de carantina. Daca testul este pozitiv, persoanele respective se vor auto-izola pentru 7 zile, mai arata comunicatul de presa al MAE "In continuarea informatiilor referitoare la conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile belgiene au revizuit conditiile de acces pentru persoanele care se deplaseaza in acest stat dintr-o zona rosie, cu aplicarea acestora incepand din data de 25 decembrie 2020. Astfel, incepand cu aceasta data, toate persoanele care nu au resedinta in Belgia trebuie sa prezinte, la sosirea dintr-o zona rosie, in care este inclusa si Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii pe teritoriul belgian", arata reprezentantii MAE, intr-un comunicat de presa.Sursa citata mai spune ca toate persoanele care intra in Regatul Belgiei sunt obligate sa completeze, cu cel mult 48 de ore anterior intrarii pe teritoriul belgian, formularul Passenger Locator Form, care poate fi accesat online la: https://travel.info- coronavirus .be/fr/public-health-passenger-locator-form. Persoanele care calatoresc pe alte rute decat aeriana sau navala si care raman pe teritoriul Belgiei pentru maximum 48 de ore (inclusiv in scopul tranzitului), precum si persoanele a caror calatorie in afara Regatului Belgiei nu depaseste 48 de ore sunt exceptate de la masura completarii formularului."In functie de raspunsurile la chestionarul de autoevaluare, atasat formularului Passenger Locator Form, la sosirea pe teritoriul belgian, calatorii pot primi un mesaj SMS prin care sunt informati cu privire la obligativitatea carantinarii (pentru o perioada de 7 zile) si a testarii dupa respectarea celor 7 zile de carantina. Daca testul este pozitiv, persoanele respective se vor auto-izola pentru 7 zile", potrivit sursei mentionate.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Bruxelles 0032 (0) 2 347 5338, 0032 (0) 2 345 0040 si 0032 (0) 2 344 1658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice 0032 (0) 2 344 0854.De asemenea, Ministerul recomanda consultarea paginilor de internet: www.mae.ro/node/51902, http://bruxelles.mae.ro/ si https://www.mae.ro/