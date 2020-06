MAE ii raspunde ministrului ungar de Externe: Inacceptabil si lipsit de respect limbajul demnitarului ungar cu privire la seful statului roman

Ziare.

MAE arata ca decizia lui Klaus Iohannis nu vizeaza oportunitatea deschiderii punctului de trecere a frontierei de la Beba Veche - Kubekhaza si nu este in niciun fel indreptata impotriva Ungariei sau a minoritatii maghiare din Romania. "(...) scoaterea din context a intentiilor reale ale partii romane denota inclusiv lipsa manifesta a informarii si documentarii adecvate a partii ungare cu privire la motivatia sesizarii de neconstitutionalitate, disponibila public", afirma reprezentantii MAE.Ministerul Afacerilor Externe a transmis, vineri seara, ca "a luat nota cu surprindere de reactia complet nejustificata, disproportionata si scoasa din context" a ministrului ungar al afacerilor externe, postata astazi pe pagina sa de Facebook , cu privire la transmiterea de catre Presedintele Romaniei catre Curtea Constitutionala a Romaniei a unei sesizari de neconstitutionalitate asupra Legii pentru deschiderea de catre Guvernul Romaniei a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu Ungaria privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria) si face mai multe precizari."MAE respinge ca inacceptabil si lipsit de respect limbajul demnitarului ungar cu privire la seful statului roman", a subliniat MAE.Conform sursei citate, decizia Presedintelui Romaniei de a transmite, conform competentelor sale, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru deschiderea de catre Guvernul Romaniei a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu Ungaria privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria) nu vizeaza oportunitatea deschiderii acestui punct de trecere a frontierei comune si nu este in niciun fel indreptata impotriva Ungariei sau a minoritatii maghiare din Romania. Aceasta decizie este, de fapt, fundamentata pe necesitatea respectarii dispozitiilor constitutionale referitoare la separarea puterilor in stat, deoarece, potrivit legislatiei romane, initiativa declansarii negocierilor pentru incheierea unui acord international apartine exclusiv puterii executive, neputand fi decisa printr-o lege."Asa cum a reiterat in repetate randuri, partea romana isi mentine interesul sincer de construire a unei relatii autentice de buna vecinatate si de cooperare in beneficiul reciproc al cetatenilor nostri, indiferent de etnie. De altfel, in punctul de vedere din luna mai 2020 al Guvernului Romaniei cu privire la aceasta propunere legislativa se mentioneaza explicit intentia la nivel executiv de a fi intreprinse demersurile uzuale, conform normelor aplicabile si practicii curente, in vederea consultarii autoritatilor competente cu privire la initiativa incheierii unui Acord cu partea ungara in vederea deschiderii punctului international de trecere a frontierei Beba Veche-Kubekhaza. In concluzie, in lumina celor de mai sus, scoaterea din context a intentiilor reale ale partii romane denota inclusiv lipsa manifesta a informarii si documentarii adecvate a partii ungare cu privire la motivatia sesizarii de neconstitutionalitate, disponibila public", a mentionat MAE.Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, "este un politician extremist antimaghiar", acuzandu-l ca "implica in mod constant Ungaria si guvernul maghiar in campania electorala din Romania".Reactia lui Szijjarto a venit dupa ce presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cu privire la Legea pentru deschiderea de catre Guvernul Romaniei a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria).Seful statului apreciaza ca actul normativ contravine dispozitiilor constitutionale referitoare la respectarea principiului separatiei puterilor in stat.