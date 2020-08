MAE: Intrarea in Egipt se va putea face doar cu test COVID-19 negativ, de la 1 septembrie

Prin urmare, MAE precizeaza ca intrarea pe teritoriul Egiptului va fi permisa persoanelor care sosesc din Romania, in baza prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore inainte de sosirea in Egipt.Potrivit informatiilor comunicate de autoritatile egiptene, aceasta norma va fi impusa si pasagerilor aflati in tranzit pe aeroporturile din Egipt, chiar daca statul de destinatie finala nu impune prezentarea unui test negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2.Informatii cu privire la noua masura sunt disponibile la urmatorul link: cairo.mae.ro/local-news/1136.Ministerul reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Cairo: 002027359546, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Cairo: 002027359546.