Se inchid granitele in jurul Romaniei. Dupa Ungaria, si Ucraina interzice de sambata intrarea strainilor

Potrivit unui comunicat MAE, exceptie fac urmatoarele categorii: rudele de gradul I ale cetatenilor ucraineni; persoanele care detin un permis de munca in Ucraina; specialisti care sosesc in Ucraina la invitatia reprezentantilor companiilor ucrainene; persoanele aflate in tranzit care detin documente ce confirma parasirea Ucrainei in maximum 2 zile de la intrarea pe teritoriul acesteia; persoane care au drept de sedere permanenta sau temporara in Ucraina, confirmat prin documente justificative; persoanele sosite la studii; persoanele sosite in Ucraina pentru tratament medical; conducatorii autovehiculelor de transport marfa, membrii echipajelor aeronavelor, navelor maritime si fluviale si echipajelor de tren ; personalitatile culturale care sosesc la invitatia institutiilor de cultura; persoanele care participa la competitii sportive; persoanele care transporta celule STEM pentru transplant; membrii delegatiilor oficiale ale statelor straine, angajatii organizatiilor internationale, precum si persoanele ce ii insotesc, care sosesc la invitatia presedintelui Ucrainei, Parlamentului, Guvernului, Administratiei Prezidentiale, Ministerului Afacerilor Externe.Persoanele din categoriile enumerate trebuie sa prezinte la trecerea frontierei de stat o asigurare medicala care sa acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 si/sau costurile privind cheltuielile de carantina. Polita de asigurare trebuie sa fie eliberata de o companie de asigurari inregistrata in Ucraina sau de o companie straina care are o reprezentanta in Ucraina.De asemenea, vor avea acces pe teritoriul Ucrainei urmatoarele categorii de persoane (fara a mai fi obligatorie detinerea unei polite de asigurare COVID-19): refugiatii sau persoanele care au nevoie de protectie internationala; personalul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale statelor straine, reprezentantelor organizatiilor internationale, acreditate in Ucraina, precum si membrii de familie ai acestora sau persoanele care sosesc in Ucraina la invitatia Ministerului Afacerilor Externe; instructorii militari ai statelor membre NATO si ai statelor care participa la programul "Parteneriatul pentru Pace" sau persoanele care sosesc in Ucraina la invitatia Ministerului Apararii.Informatii cu privire la noile masuri dispuse de autoritati pot fi accesate la urmatorul link, disponibil in limba ucraineana: www.kmu.gov.ua.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: www.mae.ro/node/51934, kiev.mae.ro, cernauti.mae.ro, odessa.mae.ro si www.mae.ro.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Kiev: 0038 044 500 9932; 0038 044 500 9934; 0038 044 500 9935, ale Consulatului General al Romaniei la Cernauti: 00380372545445, ale Consulatului General al Romaniei la Odessa: 00380487221017; 00380487257828, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Kiev: 00380936252717, al oficiului consular al Romaniei la Cernauti: 00380635669918 si al oficiului consular al Romaniei la Odessa 0038 0955412788.Citeste si: