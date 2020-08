MAE: Romanii care tranziteaza in mai putin de 12 ore Serbia nu vor mai prezenta un test COVID-19

Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES de MAE , in seara zilei joi, autoritatile sarbe au publicat o noua decizie pentru revizuirea conditiilor de intrare si tranzit in Republica Serbia, aplicabila persoanelor care sosesc din Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord."Conform noilor prevederi, incepand cu data de 20 august, tranzitul persoanelor care calatoresc din Romania, Bulgaria, Croatia sau Macedonia de Nord si care nu depaseste o durata de 12 ore este permis fara obligativitatea prezentarii unui test molecular negativ (PCR) pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, sunt exceptate de la obligativitatea prezentarii unui test molecular negativ persoanele care intra pe teritoriul Republicii Serbia dinspre unul dintre cele patru state mentionate anterior, daca persoanele in cauza au fost doar in tranzit, pentru nu mai mult de 12 ore, pe teritoriul acestora", se precizeaza in comunicat.Totodata, arata sursa citata, autoritatile sarbe au anuntat noi exceptii de la obligativitatea prezentarii unui test molecular negativ (PCR) pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2."Astfel, incepand cu data de 20 august, in plus fata de categoriile exceptate anterior, cetatenii straini care au domiciliul sau resedinta in Republica Serbia si detin documente valabile in acest sens, membrii echipajelor de transport rutier de marfa aflate in tranzit, daca durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu depaseste 12 ore, personalul feroviar, personalul navigant si pasagerii aeronavelor care tranziteaza aeroporturile sarbe, copiii cu varsta de pana la 12 ani, daca parintii, tutorii sau persoanele care ii insotesc prezinta un test molecular negativ PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, si personalul diplomatic si consular acreditat in Republica Serbia si cel al organizatiilor internationale, precum si membrii lor de familie, posesori ai cartilor de identitate specifice emise de autoritatile sarbe competente", mentioneaza Ministerul de Externe.Mai sunt exceptati de la masura obligatorie privind prezentarea unui test molecular negativ (PCR) lucratorii transfrontalieri care detin documente doveditoare valabile in acest sens, transportatorii care au ca destinatie finala Republica Serbia sau care preiau marfa din acest stat, membrii echipajelor de transport rutier de persoane (autobuze de linie si de transport international de persoane), aflati fie in tranzit, fie avand destinatia finala sau opriri in Republica Serbia, personalul navigant al aeronavelor cu destinatia Republica Serbia, personalul navelor fluviale care transporta marfa catre un port sarb sau care se afla in tranzit. In cazul navigatiei in amonte, tranzitul fluvial pe caile navigabile internationale pe teritoriul Republicii Serbia este limitat, la maximum 90 de ore de la momentul intrarii pe teritoriul Republicii Serbia pentru barje si la 60 de ore pentru nave, iar in cazul navigatiei in aval tranzitul fluvial este limitat la 72 de ore pentru barje si la 54 de ore pentru nave si convoaiele umanitare agreate pe cale diplomatica.MAE reaminteste ca, in celelalte cazuri, intrarea cetatenilor straini care sosesc din Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord in Republica Serbia se poate realiza doar cu prezentarea unui test molecular negativ (PCR) pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea intrarii, in laboratoare acreditate la nivel national.