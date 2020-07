MAE: Trei turisti romani, confirmati cu COVID-19 in Grecia

"Cei doi cetateni romani confirmati pozitiv in insula Evia au fost transferati intr-o unitate hoteliera special destinata pentru carantina unde vor ramane pentru 12 zile. Ceilalti membri ai grupului cu care cele doua persoane confirmate pozitiv au intrat pe teritoriul R. Elene si care au fost testati, la randul lor, la momentul intrarii in Grecia, au fost plasati in izolare.", se arata in comunicatul emis de MAE MAE precizeaza ca la nivelul Ambasadei Romaniei la Atena nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara din partea persoanelor in cauza, misiunea diplomatica fiind in contact cu o parte dintre turisti Cetateanul roman din Salonic a primit rezultatul testului la data de 11 iulie, si se afla in izolare impreuna cu o alta persoana caruia nu i s-a facut inca testul.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.