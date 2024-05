Ministerul Afacerilor Externe, dezamagit de restrictiile impuse de Londra

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si-a exprimat, joi, dezamagirea in legatura decizia autoritatilor de la Londra de a mentine restrictiile privind accesul cetatenilor romani si bulgari pe piata fortei de munca din Marea Britanie. Autoritatile de la Bucuresti considera ca aceste masuri nu se justifica.

'MAE considera ca mentinerea restrictiilor este contrara spiritului Strategiei de la Lisabona, ale carei obiective, acceptate atat de Marea Britanie cat si de Romania, vizeaza crearea mai multor locuri de munca si eliminarea obstacolelor care inca ingradesc mobilitatea lucratorilor in interiorul Uniunii', se arata intr-un comunicat al MAE remis catre Ziare.com.

MAE nu estimeaza producerea unei presiuni din partea romanilor pe piata muncii din Marea Britanie, care sa justifice masuri de protectie.

Pozitia autoritatilor romane a fost prezentata de secretarul de stat Raduta Matache in cadrul unei discutii la sediul MAE cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Robin Barnett, cand acesta a informat despre hotararea autoritatilor britanice.

Ambasadorul britanic a mentionat ca urmatoarea reevaluare a deciziei va avea loc in decembrie 2009 si a comunicat ca numarul de locuri prevazut anual pentru cetatenii romani in cadrul schemei de lucratori sezonieri in agricultura va creste de la 16.250 la 21.250.

Ambasadorul Marii Britanii a precizat ca decizia nu este indreptata impotriva cetatenilor romani, fiind strict motivata de situatia economica interna, pe fundalul crizei economice si financiare globale si a subliniat excelenta cooperare romano-britanica in toate domeniile, inclusiv in domeniul politienesc si judiciar.

Secretarul de stat roman a subliniat ca datele statistice arata ca in Marea Britanie sunt putini cetateni romani, in jur de 1% din totalul cetatenilor straini din aceasta tara si a subliniat contributia pozitiva pe care acestia o au la dezvoltarea economica a tarii de resedinta.

