Olanda introduce restrictii pentru cetatenii romani. "Li se recomanda ferm sa se autoizoleze pentru 14 zile"

Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ) a anuntat ca, incepand de joi, cetatenilor care se deplaseaza din Romania in Olanda "le este recomandata ferm autoizolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile" din momentul intrarii pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos.De asemenea, MAE precizeaza ca, potrivit Ministerului olandez al Sanatatii, Bunastarii si Sportului, toti pasagerii cu varsta peste 13 ani care pleaca, sosesc sau tranziteaza aeroporturile din Regatul Tarilor de Jos, indiferent de tara din care sau spre care calatoresc, au obligatia de a completa o declaratie de sanatate pe propria raspundere.Personalul din cadrul aeroportului va efectua verificari aleatorii ale pasagerilor, solicitand prezentarea declaratiei completate si semnate, conform sursei citate.In acest moment, pe continent mai sunt doar 3 tari care au o rata a infectiilor mai mare decat Romania: Suedia, Portugalia si Luxemburg.Masurile cele mai dure au fost luate de Norvegia, Finlanda si Malta, in timp ce Estonia, Lituania, Letonia, Irlanda, Slovenia si Slovacia le cer romanilor sa stea in izolare sau carantina. Danemarca pune conditia ca romanii sa aiba o rezervare de cel putin sase zile de cazare.Romania nu a fost inclusa nici de Guvernul de la Londra pe lista celor 59 de tari considerate cu risc redus. Astfel romanii care merg in Marea Britanie dupa 10 iulie sunt obligati sa stea in regim de autoizolare.Lista cu tarile din Europa si regimul pe care il au fata de cetatenii straini, in contextul pandemiei de COVID-19 poate fi consultata aici, pe site-ul MAE.