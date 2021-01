Persoanele care vor tranziteaza teritoriul Turciei pe cale aeriana, exceptate de la obligativitatea prezentarii la imbarcare a unui test COVID

Incepand cu data de 31 decembrie a.c., toate persoanele, indiferent de cetatenie, care vor tranzita teritoriul Republicii Turcia pe cale aeriana, sunt exceptate de la obligativitatea prezentarii la imbarcarea in aeronava a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii.Persoanele care tranziteaza Republica Turcia pe cale rutiera, feroviara sau maritima trebuie sa prezinte, in continuare, autoritatilor vamale turce, la intrarea in tara, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii in Republica Turcia", transmite MAE.In situatia in care calatorii nu sunt in masura sa prezinte rezultatul testului, conform solicitarii adresate de catre autoritatile turce, acestia pot intra pe teritoriul Republicii Turcia, cu mentiunea ca li se va aplica masura carantinei pe o perioada de 10 zile, la adresa de cazare declarata (locuinta, hotel etc.). Persoanele care nu detin un loc de cazare unde sa poata efectua perioada de carantina prevazuta de legislatia turca vor fi redirectionate pentru efectuarea carantinei institutionalizate timp de 10 zile, in centre special amenajate apartinand Directiilor de Sanatate Publica turce.In a 7-a zi de carantina, persoanele in cauza se pot deplasa pentru a efectua un test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, iar daca rezultatul testului este negativ, masura carantinei se suspenda.Totodata, potrivit acelorasi informatii comunicate de catre autoritatile turce, sunt exceptati de la masura prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, precum si de la masura carantinarii, copiii cu varsta sub 6 ani, membrii personalului navigant, soferii de tir, transportatorii si marinarii, inclusiv cei aflati in tranzit.Toate celelalte masuri comunicate anterior raman in vigoare pana la data de 1 martie 2021.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ankara si ale Consulatelor Generale ale Romaniei din Istanbul si Izmir: +903124477920; +902123583541; +902123580516; +902123583537; +902324650579, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Turcia (+90.534.363.18.82), Consulatului General al Romaniei la Istanbul (+90.533.542.06.95) si Consulatului General al Romaniei la Izmir (+90.530.415.00.77).CITESTE SI: Primul roman suspect ca e infectat cu noua tulpina de coronavirus, inchis in Franta pentru trafic de imigranti