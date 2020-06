Peste 30 de cetateni romani care lucreaza la abatoare din Tarile de Jos, in apropierea granitei cu Germania, diagnosticati cu COVID-19

Ziare.

Ambasadorul Romaniei la Haga a facut vizite la companiile din industria de procesare/prelucrare a carnii din Regatul Tarilor de Jos, in contextul cazurilor de imbolnavire cu COVID-19 aparute in randul muncitorilor romani de la firme de profil."Cu aceasta ocazie, reprezentantii misiunii diplomatice au constatat conditiile de lucru din cadrul companiilor de profil si masurile dispuse de autoritatile competente in vederea prevenirii raspandirii noului coronavirus si au avut o serie de intalniri cu autoritatile locale (primarul localitatii si un reprezentant al Ministerului Muncii, Sanatatii si Dialogului Social din landul North Rhine-Westphalia din Olanda), precum si cu reprezentanti ai organizatiei sindicale reprezentative si ai mass-media. La discutii au participat si lucratori romani care si-au incheiat recent raporturile de munca cu un angajator olandez din domeniu, iar din relatarile acestora a rezultat faptul ca exista cazuri de nerespectare de catre angajator a clauzelor contractuale. Aceste aspecte au fost semnalate autoritatilor olandeze competente, prin grija biroului atasatului pe probleme de munca si sociale din cadrul Ambasadei Romaniei la Haga", a transmis, miercuri, MAE.Totodata, autoritatile olandeze au constituit un grup de lucru inter-institutional, cu participarea unor experti din partea Ministerelor Afacerilor Sociale, al Sanatatii, al Afacerilor Interne, al Ministerul Public, dar si din alte organizatii precum Asociatia Municipalitatilor olandeze, avand ca principal scop elaborarea de rapoarte si indrumari menite sa imbunatateasca situatia lucratorilor mobili, atat pe termen scurt, in contextul pandemiei de COVID-19, cat si pe termen lung."Grupul de lucru a subliniat in primele sale recomandari ca, intrucat un numar mare de lucratori transfrontalieri isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de productie din Olanda, dar sunt cazati in alte state membre ale UE, precum Germania sau Belgia, exista nevoia de cooperare intre institutiile locale olandeze si cele din aceste state. Cooperarea ar trebui sa implice, in viziunea Grupului de lucru mentionat, schimbul rapid de informatii si inspectii comune ale autoritatilor de control in relatiile de munca din statele vizate. De asemenea, Ambasadorul Romaniei la Haga a transmis si o scrisoare ministrului olandez al Muncii si Afacerilor Sociale, in care a subliniat importanta respectarii masurilor de preventie de catre angajatorii locali. In raspunsul transmis, ministrul olandez al muncii a accentuat, la randul sau, faptul ca, printre masurile luate de autoritatile locale de sanatate din Olanda au fost si stabilirea de contacte cu autoritatile locale din statele vecine", a aratat MAE.In plus, intrucat o parte din cetatenii romani care lucreaza la abatoarele unei companii din industria de procesare/prelucrare a carnii situate pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos, in imediata vecinatate a granitei cu Republica Federala Germania, locuiesc in localitatea Emmerich am Rhein din Germania (671 de cetateni romani), printre acestia numarandu-se 33 de persoane confirmate pozitiv cu COVID-19, consulul general al Romaniei la Bonn s-a deplasat in localitatea mentionata."Din discutiile purtate cu reprezentantul primariei orasului Emmerich am Rhein, a reiesit ca starea de sanatate a cetatenilor romani infectati cu COVID-19 este buna, nefiind necesara spitalizarea. Toate persoanele s-au infectat la locul de munca sau intrand in contact cu lucratori infectati. In dialogul cu partea romana, autoritatile germane au subliniat ca problematica generata de desfasurarea activitatilor profesionale in statul olandez si resedinta in Republica Federala Germania limiteaza competentele de interventie ale autoritatilor locale germane, care si-au manifestat insa disponibilitatea de a colabora cu autoritatile olandeze pentru identificarea unor solutii in gestionarea situatiei muncitorilor transfrontalieri", a pecizat MAE.In acelasi timp, pentru a veni in intampinarea lucratorilor romani in Regatul Tarilor de Jos, Ministerul olandez al Afacerilor Sociale (SZW) a publicat recent un material informativ in limba romana, cu privire la masurile de protectie de care angajatorii si angajatii trebuie sa tina cont pentru evitarea raspandirii virsului Sars-Cov2.