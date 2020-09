Polonia suspenda din 2 septembrie cursele aeriene catre si dinspre Romania. Cat este valabila restrictia

Potrivit MAE, masura suspendarii curselor aeriene se aplica pentru toate cele peste 40 de state incluse pe lista tarilor cu risc epidemiologic crescut si este valabila pana la 15 septembrie, urmand sa fie reevaluata in functie de evolutiile epidemiologice.Conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile poloneze, vor fi exceptate zborurile aeriene organizate la cererea/cu acordul Guvernului polonez, zborurile umanitare, medicale si cele de cautare si salvare, zborurile militare poloneze si straine, precum si zborurile tip charter planificate anterior intrarii in vigoare a hotararii privind instituirea noilor masuri.Totodata, MAE precizeaza ca persoanele care calatoresc in Polonia dintr-un stat membru UE, precum si din Norvegia, Elvetia, Islanda si Principatul Liechtenstein pot intra in continuare in acest stat fara restrictii sau masuri speciale precum carantina obligatorie/autoizolare. La punctele de frontiera terestra Schengen (cu Germania, Cehia, Slovacia si Lituania) sunt efectuate numai verificari aleatorii ale documentelor de calatorie.