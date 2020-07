Precizarile MAE despre noile reguli la intrarea in Grecia: formularul de inregistrare ramane obligatoriu, al doilea test al romanului din insula Thassos, negativ

Institutia a adaugat ca, din 14 iulie ora 06.00, toti cetatenii straini care intra in Grecia pe cale rutiera, prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, sunt obligati sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ la COVID-19, prelevat cu maximum 72 de ore inainte, altfel nu le va fi permisa intrarea pe teritoriul Greciei. Al doilea test al romanului din insula Thassos confirmat cu noul coronavirus a iesit negativ. El urmeaza sa revina in scurt timp in Romania."In continuarea informatiilor cu privire la conditiile de intrare in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile elene astazi, 10 iulie a.c., incepand cu data de 14 iulie, ora 06.00, toti cetatenii straini care intra in Republica Elena pe cale rutiera, prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, sunt obligati sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ privind infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 de ore inainte, altfel nu le va fi permisa intrarea pe teritoriul Republicii Elene", au transmis reprezentantii MAE , intr-un comunicat de presa remis vineri News.ro.De asemenea, MAE subliniaza ca obligativitatea completarii formularului de localizare a pasagerilor (PLF/Passenger Locator Form) ramane in vigoare, iar acesta trebuie completat cu minimum 24 de ore inainte de sosirea in Republica Elena."Cu referire la informatiile mentionate in mass-media privind confirmarea unor noi cazuri de infectare cu COVID-19 printre turistii straini aflati in Republica Elena, MAE precizeaza ca autoritatile elene au confirmat public un numar de 29 de cazuri noi de infectare in randul cetatenilor care au venit din Romania si Bulgaria, fara a preciza, pana la acest moment, numarul de cazuri in functie de cetatenie", precizeaza comunicatul MAE.De asemenea, Ministerul precizeaza, cu privire la cazul romanului testat pozitiv pentru coronavirus in insula Thassos, ca la solicitarea Consulatului General al Romaniei la Salonic, autoritatile elene au retestat persoana in cauza, rezultatul celui de-al doilea test fiind negativ.Sursa citata mai spune ca, cetateanul roman urmeaza sa revina in Romania in cel mai scurt timp. In acest sens, oficiul consular a intreprins demersurile necesare pentru notificarea autoritatilor elene cu privire la aceasta situatie."Ministerul Afacerilor Externe continua sa urmareasca indeaproape evolutiile cu privire la tranzitul cetatenilor romani prin punctul de trecere al frontierei Kulata - Promachonas si continua dialogul cu autoritatile elene pentru identificarea de solutii necesare reducerii timpului de asteptare si prevenirii unor noi aglomeratii in perioada urmatoare. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza ca autoritatile elene competente pot modifica fara preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi inregistrate pe parcurs", mai indica sursa mentionata.MAE recomanda romanilor sa completeze formularul electronic (Passenger Locator Form) disponibil la adresa https://travel.gov.gr, cu cel putin 24 de ore anterior deplasarii, si sa obtina in timp util codul de confirmare a inregistrarii, care va trebui prezentat la frontiera , in format digital sau tiparit. MAE reaminteste ca nerespectarea obligatiei de a completa acest formular este sanctionata cu o amenda de 500 de euro, potrivit legislatiei elene in vigoare.Ministerul reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara "la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta".De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro/node/51914, http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.