Romanca diagnosticata cu coronavirus in Creta a fost transferata intr-un hotel special pentru carantina. MAE: A sosit in 1 iulie cu o cursa charter directa pe ruta Bucuresti - Heraklion.

"In urma solicitarii Ambasadei Romaniei la Atena de clarificare a circumstantelor cazului, autoritatile elene au informat ca cetateanul roman a sosit in Creta la data de 1 iulie (si nu 2 iulie, asa cum comunicasera initial aceleasi autoritati elene), cu o cursa charter directa pe ruta Bucuresti - Heraklion. De asemenea, conform informatiilor transmise de autoritatile elene, cetateanul roman a fost deja transferat in unitatea hoteliera special destinata in care isi va efectua carantina impreuna cu un membru al familiei. Starea persoanei infectate este buna, aceasta beneficiind de monitorizare medicala", precizeaza MAE.Reprezentantii Ambasadei Romaniei la Atena sunt in dialog cu cei doi cetateni romani, fiind pregatiti sa acorde asistenta consulara, daca situatia o va impune, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile statului de resedinta in contextul pandemiei de COVID-19. MAE precizeaza ca a transmis si transmite informatiile relevante in acest caz in stricta conformitate cu elementele comunicate la randul lor de autoritatile grecesti.In context, Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro/node/51914, http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Romanca este primul turist din Creta diagnosticat cu coronavirus, ea primind sambata rezultatul testului.