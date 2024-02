Romania a preluat conducerea unui important organism de securitate din Europa

Romania a preluat Presedintia anuala a Comitetului de Securitate al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015.

Mandatul acordat reflecta recunoasterea profilului activ al Romaniei in cadrul OSCE privind sustinerea rolului, valorilor si principiilor fundamentale ale organizatiei in asigurarea pacii, securitatii si cooperarii in Europa, prin valorificarea deplina a conceptului sau unic de abordare cuprinzatoare a securitatii, releva Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat de presa remis redactiei Ziare.com.

Mandatul va fi exercitat de catre Reprezentantul Permanent al Romaniei pe langa Organizatiile Internationale de la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, si o echipa alcatuita din diplomati ai Misiunii Permanente a Romaniei la Viena.

Pe parcursul exercitarii Presedintiei Comitetului de Securitate, Romania va acorda o atentie deosebita combaterii terorismului, criminalitatii transnationale organizate si fenomenului migratiei ilegale in spatiul OSCE, cresterii securitatii cibernetice, combaterii traficului ilegal cu fiinte umane si droguri, management-ului si securitatii frontierelor statelor OSCE in contextul amenintarilor transnationale, reformei sectorului de securitate si aprofundarii cooperarii intre autoritatile de aplicare a legii, se arata in comunicat.

Romania va sprijini realizarea obiectivelor OSCE in domeniile de competenta Comitetului de Securitate, conform angajamentelor in materie asumate de Statele Participante. In acest sens, va facilita un dialog constructiv pentru coagularea unor contributii de substanta ale OSCE pe linia consolidarii eforturilor internationale privind combaterea amenintarilor transnationale de securitate.

A.I.