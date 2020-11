Romania acorda 250.000 de euro presei si societatii civile din Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe va acorda, prin decizia ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu , o contributie voluntara in valoare de 250.000 euro in scopul implementarii de proiecte in sprijinul societatii civile si al presei independente din Republica Moldova.Fondurile trebuie sa sustina parcursul european al Republicii Moldova, sustine Ministerul Afacerilor Externe din Romania. Decizia vine cu patru zile inainte de turul al doilea al alegerilor prezidentiale, in care se infrunta Maia Sandu, candidat proeuropean sustinut de Romania, si Igor Dodon , presedintele prorus in exercitiu.Contributia este alocata din bugetul cu destinatia cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara pentru anul 2020 si va fi acordata prin organizatia European Endowment for Democracy (EED), infiintata in 2013 de Uniunea Europeana si statele membre, ca entitate independenta cu expertiza in promovarea proiectelor destinate consolidarii democratiei si drepturilor omului in Vecinatatea UE.Fondurile vor contribui la consolidarea parcursului european al Republicii Moldova."Decizia survine in continuarea activitatii consecvente a Romaniei in directia sustinerii parcursului european al Republicii Moldova, singura optiune in masura sa asigure stabilitatea si prosperitatea cetatenilor sai. Romania isi propune astfel sa impulsioneze conectarea Republicii Moldova la valorile europene si principiile democratice, prin sustinerea concreta acordata societatii civile si mass-mediei in calitate de promotori principali ai acestor valori... Romania va continua sa actioneze in sprijinul direct al cetatenilor din Republica Moldova, in baza relatiei speciale fundamentata pe comunitatea de limba, cultura si istorie, precum si pe Parteneriatul strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova", se arata in comunicatul MAE Citeste si: