Romanii care calatoresc in Cipru au nevoie de autorizatie de calatorie, de test negativ pentru COVID-19 si in anumite cazuri, de permis special pentru persoanele nerezidente

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile cipriote au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cipru, noile masuri intrand in vigoare la data de 23 iulie a.c.Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile cipriote, conditiile aplicabile cetatenilor care intra pe teritoriul Republicii Cipru sunt stabilite in functie de statele de provenienta, acestea fiind clasificate pe trei categorii, respectiv:1. categoria A - state considerate cu risc redus, pentru care nu se solicita prezentarea unui test negativ pentru infectia cu COVID-19;2. categoria B - state considerate cu risc mediu, pentru care este obligatorie prezentarea unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19;3. categoria C - state din care se poate calatori in Republica Cipru numai cu indeplinirea anumitor conditii, respectiv detinerea unei autorizatii de calatorie, a unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 si, in anumite cazuri, a unui permis special eliberat de Ministerul de interne cipriot.MAE precizeaza ca Romania a fost inclusa pe lista statelor din categoria C, alaturi de Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Serbia si Suedia.Conform noilor masuri, accesul pe teritoriul Republicii Cipru este permis cetatenilor care vin din statele incluse in categoria C, dupa cum urmeaza:1. cetatenii ciprioti si cetatenii straini cu rezidenta legala in Cipru pot intra cu conditia obtinerii autorizatiei de calatorie si a prezentarii testului molecular negativ pentru infectia cu COVID-19;2. alte categorii de persoane, care provin din state incadrate la categoria C, pot intra doar cu conditia obtinerii unui permis special eliberat de Ministerul de Interne cipriot. Cererile vor fi transmise prin intermediul postei electronice la e-mail-ul: covid19@crmd.moi.gov.cy.Astfel, cetatenii care doresc sa calatoreasca in Republica Cipru din Romania si care nu fac parte din categoria cetatenilor ciprioti sau a cetatenilor straini cu drept de rezidenta in Cipru trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Republicii Cipru urmatoarele:- autorizatia de calatorie, obtinuta prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy. Inregistrarea calatoriei trebuie efectuata cu 24 de ore inaintea deplasarii. Autorizatia presupune completarea electronica a unui chestionar COVID-19 si introducerea datelor de zbor;- un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu COVID-19, efectuat cu maximum 72 de ore anterior momentului intrarii pe teritoriul Republicii Cipru, atestat printr-un certificat in limba engleza;- permisul special eliberat de Ministerul de Interne pentru persoanele nerezidente.Totodata, MAE mentioneaza ca, incepand cu data de 17 iulie a.c, autoritatile cipriote nu mai permit turistilor sa traverseze in partea de nord a insulei. Cetatenii romani care se afla in partea de nord a insulei nu vor primi autorizatia de trecere decat in cazuri umanitare ( deces al unui membru de familie, situatii medicale de urgenta), deplasarea urmand a avea loc exclusiv prin punctul de trecere Meteham.MAE precizeaza, de asemenea, ca lista statelor din care este permisa intrarea in Republica Cipru este actualizata saptamanal de catre Ministerul cipriot al Sanatatii, in functie de datele epidemiologice din fiecare tara.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Nicosia: 00357 22495333, 00357 22517333, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al ambasadei: 00357 97812277.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet:https://www.mae.ro/node/51906, http://nicosia.mae.ro si http://www.mae.ro/.https://www.pio.gov.cy/ coronavirus /info.html; https://in-cyprus.philenews.com/visitors-from-51-countries-in-groups-a-b-and-c-as-from-23-july/ https://www.pio.gov.cy/en/; https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html