VIDEO Imagini cu atacul violent asupra bisericii ortodoxe romanesti din Ierusalim. Vandalul a folosit un bolovan

Footage from the attack at the Romanian Patriarchate's Representation in #Jerusalem. pic.twitter.com/HLb3ybf3er - Aurelian Iftimiu (@AurelianNicolae) February 5, 2021

Sad to hear about the extremist attack that occured at the HQ of the Romanian Patriarchate's Representation in Jerusalem.

Patriarch Theophilos of @JPatriarchate

strongly condemned the attack and expressed his solidarity with the Romanian Orthodox Church.

📷: RP representation pic.twitter.com/kTiNppstfV - Aurelian Iftimiu (@AurelianNicolae) February 5, 2021

MAE isi exprima "profunda ingrijorare" fata de "actul de vandalism"

Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, isi exprima, intr-o scrisoare adresata Patriarhului BOR, Preafericitul Daniel, "consternarea fata de atacul ingrozitor". Biserica romaneasca atacata vineri, 5 februarie , de un fanatic religios se afla in cartierul Musrara din Ierusalimul de Est. Atacatorul a folosit un bolovan cu care a spart usa si a distrus incuietoarea.Imaginile surprinse de camera de supraveghere au fost facute publice.Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, isi exprima, intr-o scrisoare adresata Patriarhului BOR, Preafericitul Daniel, "consternarea fata de atacul ingrozitor comis impotriva Bisericii Ortodoxe Romane de la Ierusalim" si spune ca cei vinovati vor fi adusi cat mai repede in fata justitiei. Mai mult, acesta anunta ca autoritatile israeliene vor acoperi pagubele dupa vandalizarea bisericii.O biserica din Ierusalim care apartine Patriarhiei Romane a fost vandalizata de un extremist religios. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce arunca cu pietre in biserica si vandaliza crucea si emblema Patriarhiei."In numele meu si al guvernului israelian imi exprim consternarea fata de atacul ingrozitor comis impotriva Bisericii Ortodoxe Romane de la Ierusalim. Condamnam cu fermitate acest act teribil si va asiguram ca autorii gestului incalificabil vor ajunge cat mai repede in fata justitiei pentru a fi pedepsiti. Autoritatile israeliene vor acoperi pagubele cauzate de acest incident si vor depune toate eforturile necesare pentru a asigura securitatea Reprezentantei Patriarhiei Bisericii Ordoxe Romane la Ierusalim", a transmis amsasadorul.Conform acestuia, astfel de acte de ura "nu reflecta spiritul poporului evreu si nu vor fi tolerate nici de autoritati , si nici de societatea israeliana"."Gestul de vandalism impotriva Reprezentantei Patriarhiei Romane de la Ierusalim este, ca orice act de extremism dictat de ratiuni religioase, rodul otravit de ura al fanatismului anticrestin manifestat frecvent in anumite cercuri pseudo-religioase din Orientul Mijlociu, sau laice hiper-ideologizate din alte parti ale lumii", a spus purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.Si Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a condamnat ferm actul de vandalism."MAE a aflat cu profunda ingrijorare despre actul de vandalism indreptat impotriva RPR de la Ierusalim in data de 5 februarie 2021. MAE condamna ferm orice comportament violent care are ca tinta distrugerea, profanarea sau lezarea insemnelor oficiale sau de credinta, precum si motivatiile care stau in spatele acestora", precizeaza MAE intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES.Totodata, MAE "saluta reactia solidara a autoritatilor israeliene care au condamnat prompt si fara echivoc actul de barbarie perpetrat asupra celui mai important asezamant bisericesc romanesc din Tara Sfanta unde vin anual numerosi pelerini romani", potrivit sursei citate.MAE isi exprima increderea ca autoritatile israeliene vor lua masurile pentru identificarea si sanctionarea faptuitorului si conteaza pe sprijinul acestora pentru asigurarea securitatii si protectiei tuturor asezamintelor bisericesti romanesti astfel incat asemenea incidente sa nu mai aiba loc pe viitor, mai precizeaza comunicatul.Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a transmis, sambata, un mesaj de multumire din partea institutiei adresat Patriarhiei Ortodoxe a Ierusalimului (Jerusalem-Patriarchate) si autoritatilor israeliene, care au reactionat "solidar" in condamnarea "actului de barbarie" consumat impotriva Reprezentantei Patriarhiei Romane de la Ierusalim (Biserica Ortodoxa Romana Ierusalim)."Ca orice act de extremism dictat de ratiuni religioase, este rodul otravit de ura al fanatismului anticrestin manifestat frecvent in anumite cercuri pseudo-religioase din Orientul Mijlociu, sau laice hiper-ideologizate din alte parti ale lumii. Patriarhia Romana multumeste si pe aceasta cale publica Patriarhiei Ortodoxe a Ierusalimului (Jerusalem-Patriarchate) si autoritatilor israeliene care au reactionat solidar in condamnarea acestui act de barbarie, fie el azi si minor. Un act contrar oricarei forme de religiozitate autentice", a transmis purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.