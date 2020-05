Autogol Trianon la ambele porti

Esec etern

PSD s-a trezit dupa 10 ani sa ii raspunda lui Viktor Orban

Cu ce s-au ales maghiarii?

Tara, pamantul, casa

Dispretul unei majoritati "sigure pe sine"

Ziare.

com

Sa o luam mai intai asa: Titus Corlatean si Serban Nicolae au administrat o doza de otrava propriei noastre istorii. Pentru romani, Marea Unire este rezultatul vointei exprimate la 1 decembrie 1918. Sa serbezi aparitia pe harta Europei a Romaniei unite ca urmare a unui pact de impartire a lumii intre castigatorii unui razboi inseamna sa furi din gloria propriului merit.Romanii nu aveau nevoie de festivism legiferat pentru a marca un moment istoric vechi de un secol si pe care cei mai multi il ignora. Simbolistica lui romantic-nationalista, consfintirea existentei statului roman pe harta Europei, nu mai are, astazi, nimic in comun cu spiritul acelei Europe unite la care unii lucreaza sisific pentru ca altii o faulteaza pe unde o prind.Gestul acelor 235 de deputati romani care au votat in favoarea instituirii unei zile oficiale a Tratatului de la Trianon nu-i inalta cu nimic deasupra retoricii nostalgic-revansarde a puterii iliberale de la Budapesta si a prietenilor acesteia. Dimpotriva.Cum legea nu ajuta la nimic si nici nu putem suspecta vreo plictiseala mare in Parlamentul de la Bucuresti, ne ramane ipoteza unui tun cu jet masiv de spalat pe maini dupa proiectul de largire a autonomiei Tinutului Secuiesc trecut prin acord tacit de Camera Deputatilor pe 29 aprilie sau varianta unui incendiu pus cu buna stiinta.Fie pentru ca autorii legii au ceva de ascuns in dosul vraistei starnite, fie pentru ca aveau urgenta nevoie de o contrapetarda electorala mai colorata si mai fumigena decat iesirea nepotrivita, nefericita si deloc europeana din 29 aprilie a presedintelui tuturor cetatenilor Romaniei, Klaus Iohannis.Intr-o tentativa de a argumenta legea adoptata ieri, vicepresedintele Senatului Titus Corlatean, fost sef al diplomatiei romane, aminteste ca Jobbikul de extrema dreapta de la Budapesta si Fideszul premierului ungar Orban Viktor au adoptat, in 2010, o lege de comemorare a "asa-zisei tragedii a natiunii maghiare prin Tratatul de la Trianon".Disgratiosul circ nationalist al lui Orban Viktor nu poate fi un model de urmat si cine se apleaca sa ridice o manusa aruncata de liderul de la Budapesta o face ca o pornire de autoinjosire.Dar, orice sentimente ar avea fata de momentul 4 iunie 1920 un jurist roman nascut la Medgidia, bun crestin marturisit, si colegii sai de partid cu pretentii de centru-stanga progresista europeana, pentru un cetatean maghiar, pierderea a doua treimi din tara este o tragedie, indiferent daca istoric vorbind are sau nu dreptate. Sangele apa nu se face.Daca, prin cine stie ce accident genetic, bunicul fostului presedinte interimar al Senatului s-ar fi nascut maghiar in Belenyes si, la capatul unor jocuri politice si al unui razboi pe care nu le-a dorit si nu le-a declansat, tratatul de la Trianon l-ar fi obligat sa traiasca in Beius, acest Trianon chiar i-ar fi fost o tragedie, nu una "asa-zisa".Oamenii mici traiesc intens tragediile mari, statele de multe ori nici nu inteleg ce e cu ele.I-au trebuit zece ani PSD-ului si lui Titus Corlatean sa ofere o replica acelei legi ungare din 2010, care oricum nu deranjeaza pe nimeni, ci e doar un festivism desuet. Zece ani in care, cu o majoritate mai mare sau mai redusa, a cam detinut puterea, la Bucuresti, inclusiv puterea de a-i raspunde pe masura lui Orban Viktor.Poate ca ar fi pierdut demult aceasta putere daca nu ar fi avut parte, la nevoie, de complicitatea Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania. O alianta de lunga durata nu este nici ea altceva decat un troc. Asta e politica. O targuiala.Dar ce pret merita statutul de atarnator de profesie pe langa mardeiasii Puterii? Singura certitudine este succesiunea in CEO-ul antreprizei etnico-politice a unor oameni care au stiut sa se lipeasca de afaceri banoase, de multe ori dubioase.In ce s-a cuantificat insa pentru comunitate prelungitul atasament fata de cel mai toxic partid din istoria recenta a Romaniei? In legi speciale? Da, e greu sa uiti tonul arogant al lui Marton Arpad in timp ce dadea votul pentru modificarile aduse de Comisia Iordache Legilor Justitiei.In autonomie pentru comunitatea maghiara? Da, autonomia functioneaza - dar nu institutional, in baza unui pachet de legi obtinute de UDMR, ci pentru ca maghiarii din Tinutul Secuiesc sau de la Satu Mare practica o forma de segregare pe persoana privata, intr-un fel de stat paralel cu cel care-i trateaza ca pe niste dusmani, o enclavizare care aminteste de comunitati arhaice care, din dorinta de a-si pastra sangele pur, au ajuns sa-l otraveasca.Prosperitate? Zonele cu populatie majoritar maghiara nu sunt neaparat cele mai fericite modele de succes economic, nici macar pentru partea asta mai nevoiasa a Europei. Politicieni iscusiti? Destule ONG-uri ale maghiarilor transilvaneni se plang de ticalosia administratiilor locale.Au primit o viziune moderna si europeana asupra vietii? Cei mai multi nu se informeaza decat din canalele media oficiale ale regimului de la Budapesta sau afiliate lui si ce inseamna asta am vazut cel mai recent la Ditrau.Cu ce s-au ales? Cu impresia, alimentata voit si incrucisat, ca traiesc sub un permanent asediu si cu speranta (pana la urma de inteles) ca vreo minune divina le va face sa dispara asediatorul. Sau ca, cel putin, se vor trezi dintr-un vis urat.Ce e greu de inteles? De un veac implinit li se cere sa plece "in tara lor", desi tara lor este acolo unde s-au nascut, orice ar desena politicienii pe harti si oricum s-ar numi statele vremelnice.Li se spune ca sunt nedoriti in casele lor, pe pamantul pe care l-au ingrijit si in care si-au ingropat si si-au plans mortii, intocmai ca si vecinii romani sau sasi sau rromi, generatii dupa generatii, sute de ani la rand. Faptul ca si ei au facut la fel, intr-un trecut sau altul, nu poate fi o scuza.La fel cum politicianismul nu poate fi o scuza pentru un om cum este Titus Corlatean, un comunicator care cunoaste valoarea cuvintelor, le intelege prin gratie divina si, tocmai de aceea, cunoaste incotro duce opusul, ce poate atrage incendierea puntilor.Si, cu toate acestea, a facut-o, a intrat in pielea piromanului, si-a asumat calitatea de avocat al acestei legi inutile date de partidul sau. Nu l-a obligat nimic, cu buna stiinta a facut-o.De altfel, fostul ministru de Externe a intarit motivarea votului de ieri invocand si un al doilea gest, vechi tot de zece ani, al aceluiasi regim Orban Viktor. O lege care acorda, pe baze etnice, cetatenia ungara etnicilor maghiari care traiesc in alte state.Sa critici asa o lege e cel putin o proba de ipocrizie, de vreme ce statul tau, la randul lui, da cetatenie celor care pot demonstra ca descind din familii de romani. Tot pe criterii etnice.Bine, in cazul statului roman, orice uzbec sau calmac cu pasaport moldovean obtinut fie pentru ca l-a prins destramarea Uniunii Sovietice intre Prut si Nistru, fie pe filiera transnistreana, care poate falsifica niste acte si stie cui sa-i lipeasca la Bucuresti o spaga frumoasa in palma, poate deveni cetatean roman din bunici romani.Dar nu despre asta vorbim acum.Tot ieri, dupa votul trist din Camera Deputatilor, liderul UDMR Kelemen Hunor a avut un moment de dedublare, parasindu-l pe liderul partidului care a votat ani la rand, fara remuscari, cot la cot cu PSD odioasele modificari aduse Legilor Justitiei.Spunea asa, Kelemen Hunor: "O majoritate puternica, sigura pe sine, o majoritate fara remuscari, niciodata nu isi demonstreaza puterea in mod ostentativ, nu creeaza intentionat situatii in care celalalt se simte umilit, ofensat si este batjocorit, stigmatizat asa cum s-a intamplat in ultimele saptamani cu comunitatea maghiara din Romania".Entitatea care a rostit discursul, altfel remarcabil, din pacate il devalorizeaza. Onest ar fi fost din partea liderului UDMR sa inceapa cam asa: "Noi v-am facut sa fiti aceasta majoritate puternica, sigura pe sine, fara remuscari, care isi demonstreaza puterea in mod ostentativ.Noi, cu pretul onoarei si al credibilitatii noastre de partid si de politicieni, in dispretul atator cetateni ai acestei tari, multi dintre ei etnici romani, care si-au sacrificat timp si energii sa nu ne lase sa facem din tara asta ceea ce v-am ajutat sa faceti".Intre regretabilul, PszD si greu frecventabilul Magyar PszD e greu de spus ce distruge mai mult increderea dintre romani si maghiari. S-ar fi putut trai nu neaparat foarte, dar sigur mai bine fara amandoua. Raman doua sperante.Una ar fi ca masurile de relaxare post-coronavirus sa avanseze cu prudenta, astfel incat pana la 4 iunie, cand se va implini suta de ani de la Trianon, nivelul de alerta epidemiologica sa tina lumea departe de festivisme.Iar a doua ca, pana la 4 iunie 2021, structura viitorului Parlament sa dea o tusa de sanatate politica Romaniei.Citeste si Iohannis, somat sa nu promulge legea Tratatului de la Trianon, care ar alimenta discursurile extremiste in randul romanilor si maghiarilor