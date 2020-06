Consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, raport de respingere in Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor

Ziare.

Propunerea legislativa este pe ordinea de zi de miercuri a Camerei Deputatilor, care este for decizional. Consiliul Legislativ a avizat favorabil initiativa, iar Comisia juridica, de disciplina si imunitati a dat aviz negativ. De asemenea, Guvernul, printr-un punct de vedere transmis la Parlament, nu sustine adoptarea proiectului de lege. Propunerea legislativa a fost respinsa de Senat la data de 13 noiembrie 2017.Potrivit initiativei legislative, in localitatile unde traiesc persoane apartinand comunitatii maghiare, autoritatile administratiei publice locale si judetene, institutiile publice pot organiza manifestari cultural-artistice dedicate acestei zile. Fondurile necesare acestor manifestari pot fi asigurate din bugetele locale ale autoritatilor administratiei publice locale si judetene si ale institutiilor publice."In conformitate cu prevederile art.61 si art.1271 din Regulamentul Camerei Deputatilor, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale au examinat initiativa legislativa in sedinta online din data de 26 mai 2020, fiind prezenti 15 deputati din totalul de 15 membri ai Comisiei. In urma dezbaterilor si a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale, luand in considerare avizele mentionate, punctul de vedere al Guvernului, adresa Academiei Romane, precum si Nota Departamentului Legislativ din Camera Deputatilor nr.4a/200 din 5.11.2018, au hotarat, cu majoritate de voturi, sa propuna plenului Camerei Deputatilor un raport de respingere a propunerii legislative privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania", se arata in raportul comisiei.