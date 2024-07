Miting pentru autonomie: 2.500 de oameni flutura un steag secuiesc imens la Tirgu Mures

Peste 2.500 de persoane participa, sambata, la Targu Mures, la un miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand "Autonomia". Un steag secuiesc de mari dimensiuni a fost desfasurat in jurul Monumentului Secuilor Martiri.

Participantii la mitingul organizat de Consiliul National Secuiesc (CNS) s-au adunat, sambata, in jurul orei 16:00 in fata Monumentului Secuilor Martiri din Targu Mures avand asupra lor steaguri secuiesti ale Ungariei. Ei s-au rugat, au scandat "Autonomia" si au desfasurat in jurul monumentului un steag secuiesc de mari dimensiuni.

Printre cei prezenti se numara eurodeputatul Tokes Laszlo, care a si luat cuvantul, dar si invitati din Tara Bascilor (Spania).

Manifestarea este supravegheata de jandarmi.

In cadrul mitingului se da citire unei petitii adresate Guvernului si Parlamentului Romaniei prin care se solicita autonomia Tinutului Secuiesc.

Vineri, Politia de Frontiera i-a interzis intrarea in Romania lui Attila Dabis, cetatean ungar, insarcinat al Consiliului National Secuiesc pentru relatii externe, care intentiona sa participe la mitingul de la Targu Mures.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, Laura Bondar, a declarat, sambata,ca Dabis a incercat sa intre in tara pe la punctul de trecere a frontierei de la Bors, intr-un autoturism.

"Persoana respectiva s-a prezentat, vineri, la punctul de trecere al frontierei de la Bors, calatorind intr-un autoturism. Cu ocazia controlului, colegii mei au descoperit ca fata de aceasta este luata o masura privind libera circulatie, astfel ca a primit un formular privind nepermiterea intrarii in tara. In acest formular sunt trecute motivele pentru care nu i se permite accesul in tara, calea legala pentru contestare si perioada pentru care s-a instituit aceasta masura", a spus Bondar.

Attila Dabis este membru al CNS din 2011.

