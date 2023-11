Oficial ungur: Tinutul Secuiesc exista! Romanii sa nu se astepte ca maghiarii sa renunte

Marele mars al secuilor, care a avut loc duminica in Transilvania, a atras atentia asupra existentei Tinutului Secuiesc si a secuilor, a precizat, luni, un oficial al Ministerului ungar de Externe.

Zsolt Nemeth a declarat, pentru postul de radio Kossuth, ca Guvernul ungar ii sustine pe secuii si pe toti membrii comunitatii maghiare din afara granitelor, scrie politics.hu.

El a adaugat ca discutiile din perspective istorice, culturale si sociologice au gravitat in ultimul timp in jurul intrebarii daca exista cu adevarat Tinutul Secuiesc. Nemeth a continuat spunand ca "neobisnuita si extraordinara" actiune in care 120.000 de persoane au format un lant uman lung de 53 de kilometri a fost un raspuns evident la aceasta intrebare.

Marele mars al secuilor - Scandal, lesinuri si acuzatii de sabotaj

Secuii au organizat marele mars pentru a cere ca Tinutul Secuiesc sa fie definit drept o regiune independenta, cu administratie publica autonoma, iar dialogul ar trebui sa inceapa acum intre Guvernul roman si reprezentantii etnicilor maghiari din Transilvania, a subliniat Nemeth.

Acesta a precizat ca Guvernul roman nu ar trebui sa se astepte ca ungurii transilvaneni "sa renunte la aceste obiective", iar autoritatile din Ungaria ii vor sprijini.