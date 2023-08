Scandalul Csibi Barna, complot sau prostie pura? (Opinii)

Privind evolutia cazului Csibi Barna, de la un incident izolat si tembel pana la o problema nationala, ma intreb daca vorbim despre complot, incompetenta sau prostie in stare pura.

Povestea e simpla: un extremist "descreierat" si cu "mintea incinsa", calificarile apartin parlamentarilor UDMR Gyorgy Frunda si Lakatos Peter, s-a apucat sa spanzure o papusa reprezentandu-l pe Avram Iancu, la Miercurea Ciuc, pe 15 martie.

In lipsa de idei si proiecte serioase, liderii Opozitiei s-au napustit asupra intamplarii, numai buna de folosit impotriva maghiarilor, care nu au vrut sa paraseasca guvernarea si pentru bagat zazanie in coalitie. Se stie doar ca discursul nationalist este o diversiune veche, deja lucioasa pe la genunchi si coate de atata utilizare inca de vremea lui Ceausescu, asa ca reactia USL nici nu ar trebui sa ne mire.

In loc sa dea dovada de mai mult creier, Puterea a intrat in jocul acesta nationalist prin lumina de la conducerea Fiscului, Sorin Blejnar, al carui subordonat este Csibi Barna, functionar la ANAF Miercurea Ciuc.

Ce a facut in marea lui intelepciune dl. Blejnar? A turnat benzina peste un foc de paie. In loc sa-l ancheteze disciplinar pe maghiarul inflamat, pentru a vedea daca gestul sau contravine cumva statutului functionarului public, a decis sa-l transfere la Abrud, ca sa-i dea, vezi Doamne, o lectie de toleranta. La Abrud, adica acolo unde Avram Iancu e icoana, se gandea domnul Blejnar sa testeze spiritul tolerantei interetnice.

Dupa cum era de asteptat insa, romanii nationalisti de la Abrud au reactionat vehement, din fericire nu si violent, pentru ca au ceva mai multa minte decat Sorin Blejnar. Mai multa minte a avut pana si Csibi Barna, care a intat brusc in concediu de odihna.

Ce s-ar fi facut insa seful ANAF daca Csibi Istvan se ducea la serviciu la Abrud si incasa o piatra in cap sau o bataie sora cu moartea? Daca ar fi fost omorat au schilodit? Cu ajutorul instigatorilor din ambele parti, calea spre o noua tragedie de tipul Cofariu era deschisa.

Doar ca acum consecintele politice europene ar fi fost incomparabil mai grave decat in anii '90, cand nu eram nici in NATO, nici in UE.

Cert este ca toata aceasta escaladare a unei prostii nu a facut decat sa mediatizeze la maximum intreaga poveste, despre care au auzit pana la urma si cei care o ratasera in prima faza. Csibi Barna apare zi de zi la televizor, invitat de jurnalisti la fel de iresponsabili ca Sorin Blejnar. Este o mediatizare la care nici nu putea visa un obscur functionar cu mintea incinsa din Miercurea Ciuc. Succesul lui este un bun exemplu si pentru alti zapaciti care vor sa devina eroi peste noapte.

Dar, mai mult decat atat, pe acest fond iritat, securistii au inceput sa disemineze teorii nationaliste: ungurii ne tintesc Ardealul, vor sa imparta Romania in regiuni, si, desigur, in ultima instanta, Basescu ii vinde tara lui Viktor Orban.

Lipsa de discernamant a decidentilor si ticalosia opozantilor si a presei ar trebui sa ne sperie infinit mai mult decat puseele extremiste izolate ale unor tembeli care ar trebui izolati si bagati in seama numai de parchet.

