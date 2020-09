Secretar de stat ungar: "Iohannis a ajuns presedinte si cu votul maghiarilor din Transilvania. Nu a intors sprijinul primit"

Declaratiile au fost facute in cadrul unui interviu acordat cotidianului "Kronika", cu referire la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis potrivit carora PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor.Potrivit MTI, Arpad Janos Potapi a comentat declaratia lui Klaus Iohannis, afirmand: "Klaus Iohannis ar trebui sa stie ca sasii au fost invitati in Transilvania de catre regii maghiari , la inceputul anilor 1200, iar Pamantului Craiesc i s-au asigurat privilegii si autonomie de care locuitorii lui s-au bucurat in timpul stapanirii maghiare".El a sublinat ca, in pofida acestui fapt, in timpul Revolutiei Maghiare de la 1848, sasii din Transilvania s-au aliat cu dusmanii maghiarilor, iar la 1 decembrie 1918 au aprobat alipirea Transilvaniei la Romania."Eu nu m-am asteptat la ceva mai bun nici de la Klaus Iohannis", a punctat Potapi. El a tinut sa mentioneze ca "Iohannis a ajuns presedintele Romaniei si cu ajutorul voturilor maghiarilor din Transilvania, insa nu a intors sprijinul primit".Arpad Janos Potapi a calificat relatia dintre Ungaria si Romania ca fiind una "corecta si politicoasa", afirmand ca mai exista multe aspecte controversate, care nu au putut fi rezolvate inca, dar cel mai pozitiv lucru este ca guvernul de la Budapesta poate desfasura activitatile prin care ajuta comunitatea maghiara.Oficialul ungar si-a exprimat speranta ca, mai devreme sau mai tarziu, in Romania se va crea o situatie care va permite ca UDMR sa faca parte din coalitia de guvernare, iar politicienii sai vor ocupa functii in care pot face mai mult pentru comunitatea maghiara.Presedintele Klaus Iohannis a declarat la sfarsitul lunii aprilie ca este incredibil ce se intampla in Parlament, acuzand PSD ca a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege care acorda o autonomie larga Tinutului Secuiesc. Presedintele a sustinut ca, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor. El l-a salutat in limba maghiara pe liderul PSD Marcel Ciolacu , intrebandu-l ce i-a promis Viktor Orban in schimbul acestei intelegeri.In replica, premierul ungar Viktor Orban a declarat, ca asteapta sa se clarifice situatia, iar daca partea ungara va fi nevoita, va ridica manusa aruncata. "Deocamdata nu recomand sa ne aplecam dupa ea", a afirmat Orban, conform MTI.Presedintele Klaus Iohannis a fost amendat cu suma de 5.000 de lei de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru aceste afirmatii, considerandu-se ca au creat o atmosfera "ostila, degradanta, umilitoare".