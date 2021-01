Planul Aliantei Maghiare din Transilvania: "100 de steaguri ale Tinutului Secuiesc arborate in locul fiecaruia indepartat prin sentinte judecatoresti neintemeiate"

Sentintele date, considerate "profund nelegale"

"In cursul zilei de azi (miercuri, 27 ianuarie - n.red.) am lansat initiativa '100 in loc de 1', care vizeaza arborarea a 100 de steaguri ale Tinutului Secuiesc in locul fiecaruia care este indepartat in baza unei sentinte judecatoresti neintemeiate. Si pentru a arata ca initiativa noastra nu este una pur simbolica, am procurat si oferim gratuit 100 de steaguri locuitorilor din comuna Remetea, unde acum cateva zile primarul comunei a fost obligat sa indeparteze steagul Tinutului Secuiesc din fata primariei", se arata in comunicatul semnat de copresedintele AMT, Mezei Janos.Liderul liberal Rares Bogdan a avut recent un schimb de replici cu presedintele UDMR Kelemen Hunor , caruia i-a transmis ca in unele zone din Romania exista autonomie de decizie si afirma ca atunci cand se cere ca autonomia sa fie functionala dupa criteriul etnic exista "o problema" In replica, Kelemen Hunor i-a transmis ca "nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman" AMT sustine ca prefectii judetelor Covasna, Harghita si Mures, "dar mai ales Asociatia Civica pentru Demnitate in Europa, fondata de Dan Tanasa (n.red. - actual deputat AUR), poarta o lupta continua impotriva steagului Tinutului Secuiesc, simbolul unei regiuni istorice ca multe alte din aceasta tara", scopul fiind acela ca "steagul respectiv sa dispara din peisajul public al acestei regiuni".Asociatia sustine ca maghiarii din Romania respecta legile si nu se opun sentintelor definitive ale instantelor, motiv pentru care acestea au fost puse in practica si steagurile au fost indepartate, dar le considera "profund netemeinice si nelegale".In comunicat se precizeaza ca membrii comunitatii nu pot sa asiste resemnati la incalcarea drepturilor lor ci, din contra, este nevoie de "o reactie legala dar corespunzatoare si demna la aceste provocari care in mod evident si vizibil instiga la tensiuni interetnice".Alianta Maghiara din Transilvania este formata din Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) si Partidul Civic Maghiar ( PCM ).