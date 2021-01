15 medici si asistente medicale din Vaslui si Bacau, condamnati dupa ce au eliberat adeverinte false

In acelasi dosar, proprietara clinicii, condamnata anul trecut pentru trafic de influenta intr-o alta cauza penala, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare pentru instigare la fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, 60.000 lei amenda pentru instigare la folosire a instrumentelor false in forma continuata si 3 ani inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat.Totodata, a fost condamnat la un an de inchisoare pentru instigare la fals intelectual, cu amanarea aplicarii pedepsei cu un termen de supraveghere de 2 ani, proprietarul unei scoli de soferi din Vaslui, in timp ce un medic psihiatru din Bacau, trimis initial in judecata in acelasi dosar, a fost achitat.Ancheta in acest caz a fost demarata dupa ce fostul presedintele al Colegiului Medicilor Vaslui, dr. Mioara Dascau, a depus o plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui, acuzand faptul ca medicii de la respectiva clinica le elibereaza fise medicale unor pacienti care sufera de afectiuni grave, fara ca macar sa-i consulte pe acestia. Mioara Dascau a indicat atunci faptul ca printre cei care au reusit sa obtina fisele medicale necesare pentru a se inscrie la scoala de soferi se numara inclusiv persoane diagnosticate cu epilepsie.Patroana clinicii medicale a fost condamnata, in anul 2020, la 5 ani de inchisoare intr-un alt dosar, in care era acuzata ca ar fi incercat sa cumpere influenta conducerii Directiei de Sanatate Publica Vaslui, in vederea obtinerii unor avize de functionare pentru centrul medical. Aceasta nu a fost incarcerata, iar pe numele sau a fost emis un mandat european, existand suspiciunea ca nu se afla in tara.CITESTE SI: Scandal in fata la DNA. Calin Popescu Tariceanu, intampinat cu catuse: "La multi ani cu executare!"