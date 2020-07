Activitatea Curtii de Apel Brasov a fost suspendata, dupa ce aparitia unui caz de COVID-19 in randul angajatilor

Potrivit unei hotarari a instantei de apel brasoveana, vineri a fost suspendat atat programul cu publicul al compartimentelor arhiva, registratura, si al Biroului de informare si relatii publice, cat si activitatea de judecata, cauzele cu termen in aceasta zi fiind reprogramate pentru o data ulterioara."Completele de judecata investite cu solutionarea, in data de 24 iulie, a cauzelor de extrema urgenta, procurorul, grefierul, jandarmul, avocatul, aprodul, precum si participantii la proces sunt obligati sa poarte integral echipamentul de protectie pus la dispozitie de Curtea de apel", mai prevede hotararea citata.Totodata, comunicarea oricarui inscris adresat Curtii de Apel Brasov se face, vineri, exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de email afisata pe portal, iar instantele din circumscriptia judiciara a Curtii de Apel Brasov "vor inainta in caile de atac exclusiv dosarele a caror solutionare presupune extrema urgenta, cu anuntarea prealabila a grefierului de serviciu din cadrul sectiei penale".