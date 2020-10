Acuzatiile oficiale in cazul lui Laurentiu Baranga, fostul sef al Combaterii Spalarii Banilor: A mintit ca are studii universitare si doctorale

Acuzatiile

Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de anchetatori, solutia avand termen de contestare de 48 de ore.Lucian Baranga are obligatia de a se prezenta in fata organului de urmarire penala, a judecatorului de drepturi si libertati, a judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata ori de cate ori este chemat si interdictia de a comunica cu reprezentantii Universitatii "Valahia" din Targoviste si Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti.Procurorii descriu cele doua acuzatii de inselaciune , prev. de art.244 alin.2 din C.pen., constand in aceea ca ar fi indus si mentinut in eroare o institutie de invatamant superior, cu ocazia incheierii contractului individual de munca pentru functia de conferentiar universitar, modificat succesiv printr-un numar de 18 acte aditionale (din 2012 pana in 2020), prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si ulterior desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, actele aditionale producand efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 608.000 lei, reprezentand contravaloarea veniturilor salariale incasate pe durata valabilitatii contractului individual de munca., prev. de art.244 alin.2 din C.pen. constand in aceea ca ar fi indus si mentinut in eroare o institutie de invatamant superior, cu ocazia incheierii contractului individual de munca pentru functia de profesor universitar, prin completarea Fisei de indeplinire a standardelor universitare cu mentiuni care atesta in mod nereal absolvirea de studii universitare de licenta si doctorat, in conditiile in care actele de studii au fost desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 36.146 lei, reprezentand cuantumul total al drepturilor banesti primite.