Agentii FBI sunt pe urmele unei grupari de romani specializata in infractiuni bancare in New Mexico

Gruparea

Sofer pentru skimmeri

Discutiile de pe Facebook

Instanta: "Sa fie extradat in SUA"

Motivarea instantei

In fata magistratilor romani, barbatul a declarat ca doreste sa colaboreze cu autoritatile americane si sa ramana in Romania pentru a fi judecat sau, daca se va ajunge la o solutie de condamnare la pedeapsa inchisorii, sa o execute in Romania.Potrivit datelor din ancheta , autoritatile americane au cerut extradarea lui Antonescu pentru ca acesta fie judecat de catre Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul din New Mexico in dosarul nr. 19-934 WJ pentru savarsirea infractiunii de favorizarea infractorului dupa comiterea faptei.Conform documentelor, autoritatile de aplicare a legii din Statele Unite au desfasurat o investigatie privitoare la o conspiratie de frauda cu dispozitive de acces comisa de cetateni romani aflati in Statele Unite."Participantii din aceasta schema (co-conspiratorii) s-au implicat in skimming la ATM-uri, cand au plasatla un ATM pentru a inregistra informatiile de pe un card de ATM cand victime nebanuitoare isi introduceau cardul de ATM pentru a efectua retrageri in numerar," se arata in documentele oficiale.Membrii acestei grupari s-au deplasat in mai multe orase din statul New Mexico pentru a plasa dispozitive de skimming la ATM-urile mai multor banci. Dupa ce dispozitivele de skimming inregistrau informatiile bancare de la victime, acestia transferau aceste informatii pe dispozitive de acces contrafacute pe care apoi le foloseau ca sa efectueze retrageri in numerar din conturile bancare ale victimelor.Dupa aceea, romanii depuneau sumele de bani in conturi bancare controlate de ei. O parte din acestia au fost arestati avand asupra lor aproximativ 32 de carduri ATM contrafacute."Investigatia a stabilit pana in prezent un prejudiciu de peste 170.000 de dolari ca urmare a conspiratiei," conchid autoritatile americane.Ion Adrian Antonescu s-ar fi ocupat in New Mexico sa asigure deplasarea unui membru al gruparii si ar fi abandonat un vehicul folosit la montarea unui skimmer pe ATM."La data de 2 februarie 2019, FBI a fost contactat de agentii de aplicare a legii locali cu referire la un SUV Ford Explorer de culoare deschisa care a fost abandonat la o adresa din localitatea San Ysidro, New Mexico. Autoritatile locale au estimat ca vehiculul a fost abandonat acolo de vreo doua saptamani.In urma analizei inregistrarilor video de supraveghere de la banca, FBI a stabilit ca acelasi vehicul Ford Explorer a fost folosit de RA () pentru a plasa un dispozitiv de skimming la un ATM in localitatea Santa Fe, New Mexico la data de 20 ianuarie 2019. Vehiculul a fost perchezitionat in baza unui mandat de perchezitie si amprentele digitale ridicate de pe parte soferului l-au indicat pe Antonescu Ion Adrian," se arata in documentele oficiale.Agentii FBI au monitorizat si discutiile pe care barbatul le-a avut pe Facebook cu unul dintre cei implicati. Pe data de 20 ianurie 2019, RA a avut un schimb de mesaje personale pe Facebook cu un utilizator care a folosit numele de utilizator Mashica Hugo Boss, care ar fi fost folosit de Ion Adrian Antonescu. El i-a trimis lui RA o adresa care se afla la aproximativ 49 m de locul unde a fost abandonat vehiculul Ford Explorer."In baza unui mandat de perchezitie pentru contul de Facebook Mashica Hugo Boss, s-a stabilit ca acest cont era controlat de Ion Adrian Antonescu. Mai multe fotografii din cont se potrivesc cu fotografia Iui Ion Adrian Antonescu de pe permisul de conducere emis in statul California," fac legatura agentii FBI.Pe 10 septembrie 2019, Ion Adrian Antonescu a fost arestat in localitatea Columbus, statul Ohio si eliberat in asteptarea procesului cu conditia ca in ziua urmatoare sa se prezinte la serviciul de probatiune. "El nu s-a prezentat si nici nu a raspuns la incercarile autoritatilor de aplicare a legii de a-l contacta," mai arata anhcetatorii americani.Audiat in fata unu judecator din Craiova, Antonescu a declarat ca nu este de acord cu extradarea, intrucat familia locuieste in Romania, recunoaste savarsirea faptei si doreste sa colaboreze cu autoritatile americane, iar daca va fi condamnat sa execute pedeapsa in Romania.Instanta a respins solicitarea acestuia si a decis extradarea in SUA: "Dispune extradarea persoanei extradabile, cu respectarea regulii specialitatii prev. de art. 17 din Tratatul de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008.""Curtea constata ca cererea de extradare formulata de autoritatile judiciare americane cuprinde informatiile prevazute de art. 8 din Tratatul de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008, este admisibila, fiind indeplinite si conditiile prev. de art. 2 din acelasi tratat privind pedepsirea infractiunilor retinute in sarcina persoanei extradabile, faptele sunt prevazute de legea ambelor parti, fiind sanctionate cu o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an.Pe de alta parte, se constata ca nu exista niciunul dintre motivele de refuz obligatoriu la extradare prevazute de art. 21 din Legea nr. 302/2004 rep sau de Tratatul de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii.In raport de dispozitiile din Tratatul de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii extradarea nu poate fi refuzata pe considerentul cetateniei persoanei extradabile, astfel incat nu mai este necesar a fi indeplinite conditiile suplimentare prevazute de art. 20 alin. 2 din Legea 302/2004 rep, ce reglementeaza garantia ca, in caz de condamnare in Statele Unite ale Americii, persoana extradabila sa fie trimisa in Romania pentru a executa pedeapsa," motiveaza Curtea de Apel Craiova.Dupa cum aratam, Inalta Curte a decis definitiv, pe 26 noiembrie, extradarea romanului in SUA, dupa ce i-a respins contestatia, conform portalului instantei.