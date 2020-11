Alina Ghica, judecatorul care a blocat Inalta Curte la cererea lui Liviu Dragnea, candideaza pentru un post la Inspectia Judiciara

Fosta sefa a CSM, Alina Ghica a dat in 2018 doua decizii extrem de mediatizate: a suspendat completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte, intr-un proces deschis de Liviu Dragnea , si a anulat o parte din corectiile financiare impuse de OLAF in afacerea Tel Drum. Corectia dispusa de Oficiul de Lupta Antifrauda in dosarul Tel Drum, care se ridica la 100% din fondurile europene accesate, a fost anulata de un complet de judecata din care face parte judecatoarea Alina Ghica.Concursul declandat de Inspectia Judiciara in data de 22 septembrie 2020 vizeaza ocuparea a 11 posturi de inspectori judiciari, dintre care patru posturi la Directia de Inspectie pentru judecatori si sapte posturi la Directia de Inspectie pentru procurori.