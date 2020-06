Arbitrariul liberarilor conditionate: Condamnat la inchisoare pe viata, "Taximetristul mortii" a fost pus in libertate dupa ce in penitenciar a jucat in piese de teatru si a pictat

Reabilitare tarzie

Astfel, un barbat, condamnat pentru trei crime pe viata, a fost eliberat dupa 26 de ani desi a mai primit in detentie o pedeapsa de 15 ani pentru trafic de droguri , pedeapsa contopita cu prima condamnare, relateaza JustNews.ro. In iunie 2018, Judecatoria Gaesti il elibera pe Adrian Stroe, cel supranumit "taximetristul mortii". In 1992 a sugrumat trei tinere, cliente care se urcau in taxiul sau. Dupa ce le sugruma, le lua bijuteriile si bunurile si arunca cadavrele. O victima a fost incendiata pentru a nu fi recunoscuta. A fost eliberat dupa 26 de ani de detentie, desi era condamnat pe viata. Nu a contat ca in 2012, aflat in spatele gratiilor, a mai primit o pedepsa de 15 ani pentru trafic de heroina.Pedepsele s-au contopit, iar in urma cu doi ani Adrian Stroe a fost pus in libertate.In ultima parte a pedepsei, Stroe si-a pregatit eliberarea, fiind preocupat de participarea la diverse programe pentru a fi punctat pozitiv in fata Comisiei penitenciarului. "In domeniul educational, petentul a participat constant si activ la 16 programe, precum si la numeroase activitati semi-structurate (concursuri tematice, dezbateri, recenzii de carte, creatie literara, cenaclu literar, redactare reviste, artizanat, pictura, teatru, consiliere educationala, activitati sportive si moral religioase).In urma evaluarii psihologice s-a stabilit faptul ca, la momentul analizei, acesta este stabil psiho-comportamental, nu prezinta manifestari dez-adaptative. Psihologul unitatii a observat ca, de la ultima sanctiune din anul 2014, persoana privata de libertate a avut o evolutie pozitiva implicandu-se activ in activitatile socio-educative. A participat la stagii de practica, la activitati psihologice si la Programul de autocunoastere si dezvoltare personala. In domeniul social, petentul a participat la programelesi. A luat parte si la 5 activitati organizate in baza proiectului de activitate", se mai arata in motivare, citata de JustNews.ro.Toate aceste activitati sunt contestate de Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din ANP."Sunt o serie de disfunctionalitati care trebuie remediate. Vorbesc de sistemul de credite, care-i scoate pe unii eroi, cum ar fi Borcea, eroul reeducarii, cu judecatorul delegat care face opinie separata dar poti sa treci peste opinia lui.Nu se mai poate asa", a declarat Sorin Dumitrascu, pentru JustNews.ro.