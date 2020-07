Asociatie de magistrati, despre cazul judecatoarei suspendate din functie pentru un interviu: Readuce in constiinta publica episoade negre ale justitiei, petrecute in timpul regimului totalitar

Solicitarea are legatura cu recenta decizie de sanctionare a judecatorului Crina Muntean de la Tribunalul Bihor, membru de onoare al Asociatiei "Initiativa pentru Justitie".Sectia pentru judecatori in materie disciplinara din CSM a sanctionat-o pe judecatoarea Crina Muntean, fosta sefa a Sectiei penale din Tribunalul Bihor, cu "suspendarea din functie pentru o perioada de 6 luni", dupa ce intr-un interviu a criticat Inspectia Judiciara sia dezvaluit problemele din CSM si justitie "Independenta judiciara este o valoare care trebuie aparata atat din interior, de profesionistii dreptului, cat si din afara, de societatea civila. Atunci cand democratia si libertatile fundamentale sunt in pericol, obligatia de rezerva a judecatorului devine subsidiara obligatiei de indignare (Declaratia privind etica judiciara, adoptata de Adunarea Generala a Retelei Europene a Consiliilor Judiciare, desfasurata la Londra in perioada 2-4 iunie 2010)," arata Asociatia "Initiativa pentru Justitie", intr-un comunicat transmis Ziare.com.Asociatia reaminteste pozitiile Comisiei de la Venetia, legate de libertatea de exprimare a magistratilor, dar si practica Curtii Europene a Drepturilor Omului."In final, Asociatiaconsidera ca drastica sanctiune aplicata doamnei judecator pentru savarsirea unui pretins "delict" de opinie (suspendarea din functie timp de 6 luni), este un element ce readuce in constiinta publica episoade negre ale justitiei, petrecute in timpul regimului totalitar.Mai mult, disproportia vizibila dintresi sanctiunea extrem de severa dispusa intr-o procedura in care doamnei judecator nu i s-a permis administrarea niciunei probe, induce ideea ca, pentru majoritatea membrilor Sectiei pentru judecatori a CSM, aflarea adevarului nu a constituit prioritate a acestei proceduri, a carei finalitate a fost, de fapt, pedepsirea exemplara a doamnei judecator, pentru a da corpului judecatorilor un avertisment cat se poate de clar:," conchide "Initiativa pentru Justitie".In acest caz, saptamana trecuta, Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" reclama dublul standard aplicat de Inspectia Judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii in cazul cercetarilor disciplinare la care sunt supusi magistratii.