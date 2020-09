Asociatii ale magistratilor, dupa publicarea raportului CE: "Sunt necesare reforme reale si rapide in justitie"

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie sustin ca au luat act de acest raport si sustin ca sunt necesare reforme reale si rapide in justitie "Din nefericire pentru statul de drept in Romania, Comisia Europeana retine ca masurile controversate cu impact negativ asupra independentei sistemului judiciar continua sa fie in vigoare, dand exemplul Sectiei de investigare a infractiunilor comise de judecatori si procurori (SIIJ), normelor vizand raspunderea materiala a magistratilor, numirii procurorilor de rang inalt, sistemului de pensionare anticipata etc. Se constata ca acest fapt creste incertitudinea privind functionarea sistemului de justitie, in ansamblu, dar afecteaza si independenta, statutul si cariera individuala a magistratilor, in special prin efectul combinat al diverselor masuri legislative, criticate in timp de toate entitatile internationale relevante (Comisia de la Venetia, GRECO, Comisia Europeana, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni)", sustin asociatiile mentionate.Magistratii afirma ca este criticata lipsa vointei politice (lipsa majoritatii necesare in Parlament pentru modificarea acestor acte normative, respingerea unor proiecte in acest sens initiate de un numar redus de senatori/deputati), dar si inactiunea Consiliului Superior al Magistraturi (a carui activitate recenta este considerata ca fiind marcata de conflicte interne si controverse), precum si nerespectarea avizelor negative ale Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (in cadrul mecanismului declansat de Ministrul Justitiei pentru numirea procurorului general al Romaniei si a procurorului-sef DIICOT , ultimul fiind recent demisionar)."Aceasta ultima situatie a evidentiat, in opinia Comisiei Europene, deficiente de lunga durata, constatate anterior in contextul MCV , in care s-a recomandat necesitatea unei proceduri de numire robuste si independente, in care Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sa aiba un rol cheie. De asemenea, se remarca, in mod evident, cresterea deficitului de resurse umane in sistemul de justitie, precum si aspectele legislative negative vizand admiterea in magistratura si promovarea judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Culpa pentru acest regres in privinta statului de drept apartine, in primul rand, clasei politice majoritare (Parlament), incapabila sa gaseasca vointa politica necesara pentru reglementarea urgenta a unor dispozitii vizand conformarea cadrului legislativ privind sistemul judiciar cu toate cerintele vizand statul de drept, rapoartele entitatilor internationale relevante si doleantele majoritatii covarsitoare a magistratilor romani", se mai sustine in comunicatul celor doua asociatii.In final, se precizeaza ca Guvernul Romaniei va trebui sa tina seama in mod real de recomandarile Raportului anual al Comisiei Europene cu privire la statul de drept, sistemul judiciar asteptand un proiect real si serios de modificare a legilor justitiei de aproximativ 10 luni.